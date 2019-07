Vild søndag: Beruset mand uden kørekort snuppet i stjålet bil

ESBJERG: Nogle bruger søndagen på at pleje tømmermænd under dynen, mens Tour de France eller Netflix lyser flimmerkassen op. Andre luger have eller tager på stranden.

En 36-årig mand fra Esbjerg-området valgte dog at bruge dagen på anden vis. Søndag eftermiddag klokken 17.50 blev han stoppet af politiet med en promille på 0,5.

Manden var i forvejen frakendt sit kørekort, og han nægtede i første omgang at oplyse sit navn. Derudover kørte han i en Volkswagen UP, som han havde stjålet fra et familiemedlem.

Den 36-årige mand bliver nu sigtet for spirituskørsel, for at have kørt i frakendelsestiden, for brugstyveri og for ikke at oplyse sit navn til politiet.