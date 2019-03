Vild med dansen: Gallafestens svære dans findes kun her til lands

Esbjerg: Fantastiske billeder fra det store gallafest på Rybners Gymnasium på Grådybet viser det store udstyrsstykke, som årets store gymnasiefest er i dag.

Som noget helt unik danses den flere hundrede år gamle dans Lancier ved gymnasiernes gallafester her i landet. En tradition, som ikke kendes andre steder i verden, selv om Les Lanciers oprindelig kommer fra Storbritannien og Frankrig.

Den forrygende selskabsdans med eksercits og hurtige snurreture kom via det højere sociale lag og de europæiske hoffer til Danmark. Via danseskoler bredte dansen sig her til lands, hvor dens særstatus opstod i begyndelse af det 20. århundrede, da dansen bredte sig på højskoler og i folkedansmiljøer.

I dag er dansen så blevet en tradition på gymnasier og læreanstalter, især ved gallafester. Ligesom dansen stadig danses ved det danske kongehus' fester.