Vild med dans-profil kommer til Fanø Pride

Efter sidste års succes står Fanø Pride igen for døren, når optoget løber af stablen torsdag den 11. juli. Til at holde tale ved dette års pride-arrangement kommer skuespilleren Jakob Fauerby, der til efteråret skal slå sine folder i det populære TV2-program 'Vild med dans'

Fanø: I forsommeren annoncerede TV2 deltagerne til efterårets udgave af 'Vild med Dans,' der bød på en opsigtsvækkende ændring, der går godt i spænd med tidsånden og Fanø Prides budskab om tolerance og mangfoldighed. For første gang i den 16. sæson af danseprogrammet vil et dansepar bestå af to deltagere af sammen køn i skikkelse af danseren Silas Holst og skuespilleren Jakob Fauerby. Begge er de homoseksuelle, og inden 'Vild med dans' toner frem ude i stuerne til efteråret, kan Jakob Fauerby opleves som taler ved dette års udgave af Fanø Pride.

Torsdag den 11. juli klokken 18.00 ved færgelejet i Nordby går startskuddet til den anden udgave af Fanø Pride, der sidste år havde deltagelse af mellem 1.000-1.500 mennesker. Inden optoget for seksuel mangfoldighed marcherer ud på den en kilometer lange rute gennem Nordby med endestation ved Realen, vil arrangementets moder og kreativ direktør på Realen, Jeanett Exner byde velkommen. Herefter holder Fanøs Børne- og Kulturudvalgsformand, Niels Heinel (ML), åbningstalen, inden den 42-årige skuespiller Jakob Fauerby griber mikrofonen.

Klokken 19.30 vil der være danseshow ude foran Realen, inden PARTY PLANET klokken 20.00 spiller op til fest på Realen.