Vild gåtur: 15-årig vandrer Jylland rundt for at hjælpe udsatte unge

15-årige Mathias Andersen har selv haft en svært ungdom med fysisk og psykisk vold samt mobning i skolen. Med hjælp har han fundet sin vej - og går nu 1900 kilometer for at hjælpe andre udsatte unge.

Esbjerg/Gørding: Mathias Andersen er en frisk dreng på 15 år. Så nu har han besluttet sig for at gå en tur og få noget frisk luft, når han spadserer Jylland Rundt langs kysten.

Læs mere om Mathias' gåtur Jylland Rundt og hans indsamling til udsatte unge på hans Facebook-side Jylland Rundt.Her findes blandt andet også dokumentation for, at hans indsamling er officielt godkendt af Indsamlingsnævnet. Beløb kan indsættes på: Jylland rundt Registeringsnummer: 2019 Kontonummer: 5971 1392908

Hjælp fra Karateklubben

Heldigvis er Mathias kommet videre, blandt andet med hjælp fra Karin Hansen-Schwartz og Aktiv Fritid. Med hendes hjælp har han fået en plads i Karateklubben i Esbjerg, hvor udsatte unge gennem fællesskab og masser af støtte samt karatetræningen kommer videre og tilbage til skolegang eller job.

- De gør et fantastisk arbejde, og de har virkelig lyst til at hjælpe os unge dernede, fortæller Mathias, der er alle hverdage i klubben i Esbjerg til klokken 14 - også ferier.

Når han møder om morgen, får han og alle andre et kram og morgenmad, også går karatetræningen i gang.

- Det er ikke så slemt, men måske hårdt psykisk, fordi vi er i gang hele tiden, ja.

- Men vi har et fantastisk sammenholdt, og jeg har blandt andet været med klubben på Fultonturen. Det har virkelig hjulpet mig meget.

Faktisk har Mathias fået så meget mod på livet, at han nu vil hjælpe andre udsatte. Samtidig med gåturen Jylland Rundt samler han penge ind til udsatte unge. Pengene skal gå til Karateklubbens projekt for at hjælpe unge, så de kan få endnu flere gode oplevelser.

Kammeraterne fra klubben støtter op om Mathias' projekt. 17 fra klubben var også afsted for en uges tid siden for at gå Kyst til Kyst, men her måtte Mathias opgive på grund af sygdom.

Alligevel er han klar til sin solotur, som starter torsdag i Gørding og ender ved Blåvand på førstedagen. Derefter går det mod nord og sydpå igen i de næste 46 dage. Han overnatter i telt og shelters, og far og mor kommer med mad nogle gange undervejs, han har feltrationer med og noget mad skal købes undervejs.

Onsdag stopper han i karateklubben, og når gåturen er fuldført, er han klar til at starte på efterskole 11. august.