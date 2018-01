Vil du bo i et tidligere saltsyderi med unik beliggenhed?

Ribe: - Det er yderst sjældent, at noget som dette kommer til salg. Det er helt unikt.

Ordene kommer fra ejendomsmægler Henning Christiansen, da han byder indenfor i det hus fra 1848, der for kort tid siden blev sat til salg på Skibbroen 35 i Ribe.

Mange lokale kender til huset med den fantastiske beliggenhed med udgang direkte til Ribe Å og med udsyn over både Skibbroen, Hovedengen og marsken, men de lokale ripensere ved også, at vedligeholdet af husets ydre ikke har været optimalt de seneste mange år.

Både det ydre og indre fremstår derfor slidt, men trods dette har der alligevel, siden det blev sat til salg i midten af december, været 10 fremvisninger på huset, der er en sjælden kombination af jungle, et håndværkertilbud, historiske rammer samt noget af det bedste, Ribe kan tilbyde indenfor placering og udsigt.

- Der er mange flotte detaljer i huset som blandt andet synlige bjælker, ligesom der er et komplet loft, der står klar til indretning under et helt nyt tag, og generelt har huset en god tilstandsrapport, siger Henning Christiansen, der på spørgsmålet om, hvor mange penge han mener købere vil skulle lægges i huset før indflytning, svarer:

- En mio. kr.. Så kan man bo i det.

Han forklarer, at man i en by som Ribe med omdiskuterede parkeringsproblemer har mulighed for at bygge sin egen garage på grunden, og Henning Christiansen regner med, at huset, der ikke er fredet, med sin unikke beliggenhed er solgt inden for en måned.