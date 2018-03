Ribe: Der var tale om en stormende forelskelse, da René og Camilla Hald Fiedler i det sene forår i 2016 fik øje på Danmarks formentlig ældste, beboede bindingsværkshus i Grønnegade i Ribe og købte det til sig selv og deres børn.

Forelskelsen består, men der gik ikke mere end omkring et år, før det gik op for parret, at det måske ikke var det mest praktiske køb for en storfamilie med fire hjemmeboende børn i alderen seks til 14 år. Derfor blev huset sat til salg sidste år, og ejendomsmægler Knud Mikkelsen fra EDC Ribe kommer løbende anstigende med folk, der overvejer at kaste sig ud i et køb af det totalfredede hus. Men indtil videre har dog ingen bidt på.

- Det er et dejligt hus med masser af historie, og der er faktisk skrevet en bog om huset. Det blev gennemrestaureret fra 1976-1983 af de forrige ejere, Bente Christensen og Aksel Juul Christensen, som ejede det i 42 år, og siden har vi selvfølgelig løbende vedligeholdt det. Men vores udfordring er, at vi simpelthen er for mange her i huset i forhold til indretningen, selv om man kan læse sig til, at tidligere ejere har boet her med tjenestefolk. På den måde, vi lever i dag, er det desværre bare ikke så perfekt for os. To af børnene har en af de store stuer som fælles værelse, for man må ikke begynde at ændre i et totalfredet hus' ruminddelinger, forklarer René Hald Fiedler.