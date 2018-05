Vikinger: 12-årige Otto og 71-årige Poul lever i år 710

Strålende solskin og en fantastisk, intens oplevelse ved Ribe Vikingecenters årlige marked med 500 vikinger fra ind- og udland. JydskeVestkysten mødtes med to af dem.

Ribe: Duften af røg, solbeskinnede stakke af hø og lyden fra mange hundrede stemmer danner et perfekt, sanseligt bagtæppe til årets store, internationale vikingemarked på Ribe Vikingecenter, hvor vikinge-kendissen over dem alle, den kendte designer, forfatter og modekommentator Jim Lyngvild, pludselig kommer gående med sin opsigtsvækkende, rødlige hyldest-tatovering til Odin. Tatoveringen strækker sig fra siden af hovedet ned over halsen, men den er ikke akkompagneret af et vikinge-antræk - han er klædt i hvidt i moderne snit og bærer rundt på et moderne kamera, så i hvert fald denne søndag formiddag er han ikke en del af det kæmpe set-up, Ribe Vikingecenters store marked udgør. Omkring 500 vikinger fra ind- og udland trænges på markedspladsen, sådan som de gjorde for 1.300 år siden for at handle og bytte. I 1994 rykkede det internationale vikingemarked fra Ribe By til Ribe Vikingecenter, og stort set lige så længe har Poul Riis Svendsen fra Glamsbjerg på Fyn været med i Ribe - de seneste tre år har han haft følgeskab af barnebarnet Otto på 12,5 år. De bor i hver deres telt med indgange vendt mod hinanden, og teltene er naturligvis fremstillet, som vikingerne gjorde det - og med samme slags materialer. - Teltene er lavet af hør, håndsyede og behandlede med voks, så de er vandtætte. Det er et stort arbejde, smiler 71-årige Poul Riis Svendsen, der har været viking i 41 år.

Dygtigt organiseret - Hovedformålet er jo at formidle viden om vikingetiden, og man gribes af at fremstille alt muligt på samme måde, som de gjorde dengang. Eksperimentel arkæologi, hvor vi prøver at efterlave ting, der er fundet. I starten var det meget smedearbejdet, der havde min interesse, men siden endte det i meget andet, og jeg blev stærkt fascineret af smykkefundene og den måde, smykkerne blev støbt på, siger Poul Riis Svendsen, der siden barndommen har haft interessen for gammelt håndværk: - Det begyndte på en måde, da jeg var knægt og boede på Sjælland. Jeg har altid interesseret mig for historie og gammelt håndværk, og jeg kunne finde på at tage ind til København om søndagen og gå på Nationalmuseet. Mit første egentlige vikingemarked var på Moesgaard Museum for mange år siden, og siden har jeg været grebet af vikingelivet. Men markedet her i Ribe er klart det bedste - det er suverænt dygtigt organiseret, siger den pensionerede seminarielektor, der efterhånden indrullerede hele familien i vikingelivet. - Det er jo også noget af det fine ved det. Her kan børnene være med i trygge rammer og få nogle unikke oplevelser, og nu er det så børnebørnenes tur. Vikingemarkedet er en sandkasse for voksne, hvor børnene også kan få lov at lege med, siger Poul Riis Svendsen og nikker mod Otto, der også godt kan betegnes som lidt af en vikinge-veteran. Otto og kammeraten Oscar sælger både smykker og andet, som bedstefar har fremstillet, men de har også deres egen lille stand, hvor man med blæsebælg og det hele kan prøve at støbe sit eget tin-smykke - en Thors hammer eller et kors.

Nordiske guder og kristendom Otto, der til daglig bor i Middelfart, får ikke nær så mange løftede øjenbryn fra sine skolekammerater, som man måske kunne tro med den specielle interesse. - De fleste synes, det er spændende, og der er da også nogle, der synes, det er lidt mærkeligt. Til gengæld er der også en stor gruppe i min klasse, der går op i rollespil, så det ligner jo lidt. Under alle omstændigheder er min klasse ikke den store fodboldklasse, så der er lidt forskellige interesser, forklarer Otto, der kan sine vikinge-facts på fingrene og sagtens kan forklare, hvordan vikingetiden bød på både nordiske guder og kristendom en tid. - Ja, der er faktisk fundet en støbeske, der havde begge dele, så der både kunne fremstilles en Thors hammer og et kors, indskyder Poul Riis Svendsen og fortsætter: - Vikingekøbmændene var jo globale forretningsmænd, der havde brug for at handle med folk, der havde en anden tro, så de havde også et stor mål af tolerance - noget, vi kan lære af i dag. Der er mange andre mekanismer på globalt plan, der på en eller anden måde er eviggyldige. Engang var der eksempelvis en stor produktion af glasperler i Ribe, siden stoppede produktionen, fordi vikingerne blev underbudt af andre markeder i Tyrkiet, der kunne fremstille dem billigere. Og så blev det marked overtaget af Indien - præcis som det sker i dag i forhold til andre produkter, når andre byder ind med lavere fremstillings-priser.