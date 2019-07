Vikingemad fra Ribe er et hit over hele kloden

Ribe VikingeCenter har lige nu godt gang i et tre-årigt formidlingsprojekt, hvor man udbreder kendskabet til vikingernes madvaner og lærer danskere og folk over hele verden at lave mad som vikingerne gjorde det. Vikingecentret fik i fjor 1,5 millioner kroner fra Region Danmarks Kulturpulje til projektet.

Vikinger er et stærkt brand, og mad er et universelt emne, som alle har et forhold til. Madtilberedning er én af de mest populære aktiviteter på Ribe VikingeCenter - hvor madlavningen foregår over åben ild. Det er baggrunden for projektet "Vikingemad til alle tider - fra fadebur til havegrill", som Ribe VikingeCenter startede i foråret. Projektet skal løbe til oktober 2021.

Mia-Louise Sellerup er ankerkvinden i vikingekøkkenet på Ribe VikingeCenter, og hun slår fast, at ideen med det tre-årige projekt med vikingemad er at fremme lysten hos familierne til sammen at gå ud og samle urter - og til at lave mad sammen - på bål, grill, i inde- eller udekøkkenet. Foto: André Thorup

Stor interesse

- Lige nu er der enorm interesse for mad fra vikingetiden. Når vi lægger opskrifter og videoer ud på vores hjemmeside og via blandt andet facebook, kan vi se, at der er mellem 12.000 og 15.000, som ser disse videoer. Det er langt fra kun folk i Danmark, som interesserer sig for mad fra vikingetiden. Vi får henvendelser fra folk i Tyskland, USA og mange andre steder rundt om på kloden. Både fra folk, som er glade for opskrifterne og selv laver maden. Men vi får også kritiske henvendelser fra de, der er meget nørdede, som fortæller os, at vikingerne ikke brugte rosmarin i deres madlavning. Men vi tilpasser opskrifterne med ingredienser fra nutiden, fordi det skal være til at lave uden at blive alt for bøvlet, understreger Mia-Louise Sellerup.

Mad i vikingetiden var mere grov kost med kål og rodfrugter som bærende ingredienser, og det falder meget godt i tråd med mange tendenser i nutiden.

- Vi lever i en tid med stor fokus på bæredygtighed og lokalt producerede råvarer. Og samtidig er det en bærende idé i vores projekt med vikingemad, at det er mad man kan være fælles om at lave i familierne. Både børn og voksne kan jo gå ud sammen og plukke urter, og de kan sammen være med til forberedelser og tilberedning, siger Mia-Louise Sellerup.