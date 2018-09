Vidner efterlyses i Esbjerg: Hundelufter slået ned med styrthjelm

Gjesing: Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner til et usædvanligt farligt overfald på en hundelufter på stisystemet i Umanakparken. Overfaldet skete cirka klokken 9.45 søndag.

Ofret, en 44-årig mand fra Esbjerg, blev slået ned med en styrthjelm, så han flækkede det ene øjenbryn. Han har til politiet forklaret, at han blev mødt af en rød scooterknallert med to unge mænd. Da de passerede ham, svang den unge mand på bagsædet en blå styrthjelm med hvide striber i hovedet på den 44-årige mand, der var stærkt chokeret over overfaldet. Et tilsyneladende umotiveret overfald, der kunne have fået fatale følger.

De to mænd fortsatte på stisystemet mod Bilka. Begge mænd var mørkhårede, mens knallertkøreren havde fuldskæg. Oplysninger til politiet på telefonnummer 114.