Video: Kampesten skal stoppe rambuktyve

Cykelhandler Carsten Nielsen, Fri BikeShop på Gl. Vardevej, opstiller nu kampesten eller pullerter efter råd fra politiet i et forsøg på at undgå rambuktyve i fremtiden.

Esbjerg: Ligesom bilforhandlerne må nu også cykelhandlere gribe til tungere metoder for at stoppe rambuktyve.

Carsten Nielsen, ejer af Fri BikeShop på Gl. Vardevej i Esbjerg, er i hvert fald klar til at få sat kampesten eller pullerter op foran alle de store glasfacadepartier på den moderne butik, efter at rambuktyve natten til søndag forsøgte at skaffe sig adgang til butikken ved at bakke en kassevogn direkte ind i butikken.

- Det er rigtig træls. Vi har sikret butikkens vinduer med panserglas, så tyvene kommer ikke ind, men skaderne er kostbare. Denne gang ender det med at koste over 100.000 kroner, som forsikringen godt nok dækker, men så er der en masse arbejde og tidsforbrug, som forsikringen jo ikke dækker siger Carsten Nielsen.

Under oprydningen er fjernet 1,2 ton panserglas i tre lag fra det store glasparti, som rambuktyve i en kassevogn bakkede ind i og ødelagde natten til søndag. Men glasset holdt stand, og intet blev stjålet. Der er tale om meget tykt, specialfremstillet glas, der bruges til disse sikkerhedsruder.

Ideen til at placere kampesten foran facadepartierne kommer fra politiet.

En del cykler blev skrammet af det nedstyrtende glas, men større skader på udstillingscyklerne er der ikke tale om. Carsten Nielsen og hans seks ansatte har gennemgået skaderne, og efter rengøring og lak-reparation af skrammerne kan de fleste sælges til nedsat pris, mens enkelte vil blive brugt som reservedele.