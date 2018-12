Video: Hval måske død ved kollision med stort skib

Et knust kranie på den gamle grindehval på Fiskeri- og Søfartsmuseet gemmer på en tragise hemmelighed: Meget tyder på at hvalen er blevet sejlet ned af et stort skib til havs.

Esbjerg: Den 1,5 ton store hval har fået et knockout, der kostede den livet. Formentlig har mødet med et stort skib til havs knust hvalens kranie og mindst en ryghvirvel. Skaden blev fundet af konservator og udstillingschef Joakim Engel, da han skar hvalens store hoved op. Og han og de øvrige eksperter på Fiskeri- og Søfartsmuseet hælder derfor til teorien om et dødeligt knockout til søs. Dødsårsagen kræver dog yderligere ekspertbistand. Fiskeri- og Søfartsmuseet vil forsøge at få retsmedicinsk hjælp til at afklare spørgsmålet om, hvordan grindehvalen endte sine dage. Der er ingen tvivl om, at der har været voldsomme kræfter i spil for at skabe så omfattende skader på skelettet i så stort et dyr.

hVALEN I TAL Art: Langluffet grindehval (Globicephala melas)Udbredelse: Nordatlanten og vestlige dele af middelhavetLængde: 546 cmVægt: 1.550 kgHjerte vægt: 4.9 kgKøn: HanAlder: Endnu ukendt - men formodentligt et ældre dyr. Tænderne vil give os en endelig aldersbestemmelseDødsårsag: Endnu ukendt - men sandsynligvis kollision med stort fartøjKILDE: FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Formidler Lasse Visser sidder her ved den fritlagde rygrad. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Flerer hundrede så på - Lige nu hælder vi mest til, at grindehvalen må være kollideret med et stort skib - men om dette er sket, da dyret var i live, eller efter det allerede var dødt, ved vi ikke med sikkerhed, lyder det fra Joakim Engel, som sammen med den naturhistoriske inspektør Charlotte Bie Thøstesen, dyrlæge Aage Alstrup fra Aarhus Universitet og et team af formidlere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet varetog dissektionen tirsdag ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor et par hundrede tilskuere fulgte opskæringen af hvalen i løbet af dagen. Den 1.550 kg tunge og knap 5,5 meter lange grindehval strandede i Skagen i fredag i sidste uge. Fiskeri- og Søfartsmuseet fik under dissektionen udtaget en række videnskabelige prøver, hvoraf en del sendes til forskellige forskningsinstitutioner rundt omkring i Danmark. Det umiddelbare indtryk af hvalen var et velnæret og sundt dyr med et fornuftigt spæklag og ingen ydre tegn på en dødsårsag. Heller ikke dyrets organer viste umiddelbare tegn på sygdom og i maven fandtes intet plastik, men udelukkende rester af fiskeben fra dyrets sidste måltid.

Dyrlæge Aage Alstrup med en hånd godt inde i brystkassen på hvalen. De kraftige ribben ses tydeligt. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Formidler og biologistuderende Melanie Brauckhoff med et organ fra hvalen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet