Video: Genkender du gerningsmanden til røveriforsøg i Esbjerg?

En ung mand iført et hæklet skæg forsøgte tirsdag den 13. marts at røve en grillbar i Tarp. Den maskerede røver forlod grillen indenfor et minut og løb uden udbytte.

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi beder om borgernes hjælp i forbindelse med et røveriforsøg tirsdag den 13. marts klokken 19.49 på Tarp Grill, Tarpgårdsvej 5 i Esbjerg.

Her forsøgte en mand iført hæklet hue og skæg at røve grillbaren ved at true med en kniv og en revolver-lignende genstand. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvorfor røveriet gik galt, men knap 45 sekunder efter at den maskerede røver træder ind i grillen, forsvinder han igen. Det er endnu ukendt, om han er til fods eller i bil.

Gerningsmanden beskrives som:



Dansktalende og dansk af udseende

20-25 år

175-185 centimeter høj

Almindelig af bygning

Iført sort jakke, mørk trøje med guldfarvet mønster på fronten, grå bukser samt sorte sko med lys sål og mørke handsker. Han er desuden iført en hæklet, grønlig hue med hvid kant med tilhørende hæklet, mørkebrunt skæg

Iført sølvfarvede briller med orange glas

Politiet beder især borgerne om at være opmærksomme på, om de kan genkende den hæklede grønne hue med hvid kant og det tilhørende skæg.

Syd- og Sønderjyllands Politi beder borgere, der har kendskab til hændelsen eller gerningsmanden, om at kontakte politiet på telefon 1-1-4.