Video: Fanøs borgere er glade for at stemme

Henrik Miller, 51 år, maskinmester ved Esvagt, stemt i Sønderho

- Jeg har stemt på det samme parti, som jeg har gjort i mange år. Der har ikke været noget, der har haft den store indflydelse på mit valg denne gang. Helt generelt synes jeg, at der er mange tomme løfter fra alle partier, hvor de lover meget, men der mangler handling bag deres ord. Jeg mener for eksempel, at man burde bruge flere penge på skoler, sundhedsvæsen og ældre. Men i forhold til rød og blå blok kan jeg efterhånden ikke rigtig mærke forskel på, hvem der sidder og bestemmer.

- Jeg tror, at folk på Fanø er gode til at stemme, fordi vi alle kender hinanden. Vi snakker om valget, og når vi går ned og stemmer, kender vi dem, der er der. Det er faktisk lidt som at handle i brugsen. Desuden er der mange, der har den holdning, at hvis man ikke stemmer, må man heller ikke brokke sig, for man har intet gjort for at forsøge at ændre det.