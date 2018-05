Video: Er det en ulv?

Esbjerg: I januar 2015 blev der dels er observeret ulvespor i et af brandbælterne i Marbæk Plantage, dels er set en ulv på Sjelborg Strandvej tæt på restaurant Sjelborg Strand.

Først på året blev en ulv observereret i en plantage ved Oksbøl, i februar indløb flere meldinger om en ulv ved Hjerting og søndag fik en cykelrytter øje på en ulv midt på kørebanen på Kokspangvej nær Breinholtgård Golfklub.

Nu viser det sig, at en formodet ulv også er blevet set i krydset ved Guldager Stationsvej og Jegsmarkvej. Her var Jonas Jützler den 26. april i gang med at pløje marken, da han fik øje på et dyr, som han mener er en ulv. Han skyndte sig derfor at hive mobilen op af lommen og tænde kameraet for at fange dyret på film.