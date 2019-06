Video: Bånd bliver knyttet mellem børn og ældre i Østerbyen

To daginstitutioner, en gruppe førskolebørn og en flok ældre fra plejehjemmet i Østerbyen var tirsdag sammen til 0-100-års løbet. Idéen til arrangementet opstod, fordi flere af børnene i de to daginstitutioner ikke har bedsteforældre.

- Det er så dejligt, de små er her. Vi ser jo kun hinanden på plejehjemmet, og det er vi selvfølgelig også glade for, men det er naturligt, at de små er her. Man bliver glad af deres besøg, siger 80-årige Jytte Rasmussen, som bor på Østerbycentret.

Esbjerg: Lille Gro på knap to år fra daginstitutionen Trianglen fandt hurtigt Birte Bøgers hånd. Gros hånd var lille, mens Birtes var varm og rynket. Aldersforskellen er stor, for Gro går i vuggestue, og Birte Bøger bor på plejehjem. Sammen trissede de af sted, og Gro kiggede i ny og næ op på sin nye ven og smilede, mens Birte Bøger gentagne gange fortalte Gro, hvor sød hun var.

Gro (tv) på knap to år startede turen ud i klapvognen. Senere kom hun ned og gå, og her fandt hun hurtigt plejehjemsbeboeren Birte Bøgers hånd. Foto: André Thorup

Mangler bedsteforældre

Det er tredje gang, arrangementet løber af stablen. Første gang var i juni 2017. Det hele begyndte med, at den pædagogiske leder i daginstitutionen Trianglen, Helle Hansen, fandt ud af, at mange af daginstitutionens børn ikke har ældre mennesker i deres liv.

- Der er enormt mange af vores børn, der ikke har bedsteforældre, fordi de er flygtninge. Så børnene ser faktisk ikke ældre mennesker. Derfor tænkte vi, at vi gerne ville samarbejde med områdets plejehjem, og på den måde lade børn og ældre mødes, siger Helle Hansen, pædagogisk leder og medarrangør af 0-100-års løbet.

For hende handler det ikke om, at børnene og de ældre skal have dybe og lange samtaler.

- Det handler om den øjenkontakt og de smil, der er mellem de ældre og børnene. Det usagte samspil har virkelig høj betydning. For selvom man som et lille barn eller måske som ældre ikke har et verbalt sprog, så foregår der alligevel noget mellem mennesker, når de er sammen på den her måde, siger Helle Hansen.