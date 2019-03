Vi pjækker ikke - Vi strejker

Knap 300 gymnasieelever fra Esbjerg Gymnasium lod skolebøgerne ligge derhjemme for at bruge formiddagen på at tage del i en verdensomspændende klimastrejke i håbet om at få politikerne til at gøre noget ved klimaudfordringerne

Esbjerg: Det er en grå og regnfuld formiddag i Esbjergs bymidte. Ikke just den optimale vejrsituation til en demonstration. Men hverken modet eller engagementet fejler noget hos de godt 100 fremmødte gymnasiaster, der er mødt til klimastrejke med start på gågaden ved Broen klokken 10:30. - Vi vil ha' en grøn, retfærdig fremtid. Vi vil ikke ha' klimakrise-vanvid, lyder det første kampråb taktfast fra forsamlingen, der er mødt op med hjemmefabrikerede skilte og bannere til lejligheden. Efter, at arrangørerne Mikkel List og Karoline Lindgaard af Esbjerg-udgaven af klimastrejken har fået lært de øvrige demonstranterne det første klingende, men også lidt lange kampråb, trasker horden af gymnasielever ned gennem gågaden med kurs mod rådhuset. Det er ikke afsavn efter lærdom eller tunge skolebøger, der præger forsamlingen denne formiddag, men snarere kamplyst og afsavn af handling på klimaspørgsmålet fra landets politikere. - Vi har ikke taget fri - vi strejker, og der er ingen mening i at studere til fremtiden, hvis ikke der en fremtid, lyder det konsekvent og retorisk fra både arrangører og demonstranter adspurgt om, hvorfor de ikke er at finde i et klasselokale for at terpe Pythagoras, græske bystater eller latinske bøjningsformer. - Jeg er efterhånden lidt træt af at skulle høre på, at nogle mener, at vi pjækker, og hvorfor vi ikke bare kunne gøre det en lørdag i stedet. Der skal være en mening med vores fremtid. Vi tager ansvar, og vi vil gerne råbe politikerne op til at gøre noget, siger Mikkel List, der til daglig går i 2.g på Esbjerg gymnasium, men i dag er en af arrangørerne bag Esbjergs klimastrejke.

Klimastrejke Kilmastejken er en del af det internationale fænomen - Fridays For future

Fredag den 15. marts har der været demonstrationer til fordel for klimaet i 112 lande, heraf 28 byer i Danmark

Knap 300 deltog ved demonstrationen i Esbjerg

Til klimastrejke i historietimen På vej ned ad Kongensgade støder JydskeVestkystens efterhånden regnvåde reporter ind i 18-årige Katrine Jessen, der går side om side med en veninde midt i den demonstrerende flok af klimastrejkende gymnasieelever. Hun har droppet historietimen for selv at være med til at skrive historien, siger hun med et skævt smil. - Vi tager ikke fri - vi strejker. Jeg vil gerne være med til at værne om naturen. Jeg er ikke tilfreds med regeringens prioritering af klimaproblematikken, siger hun. Tanken om, at nogle elever ser fredagens demonstration som en belejlig årsag til at blive væk fra oldtidskundskab eller gennemgangen af beviset for en eksponentiel funktion, kan være svær at slippe med tanke på de glade gymnasiedage. For tænker de overhovedet på den næste generation, og siger de nej til en rød bøf? Og hvor mange af dem hænger bare med i slipstrømmen af en god sags tjeneste? - Det er da uansvarligt at efterlade et klimaproblem til vores næste generationer, siger hun bestemt. - Om det ville have været bedre at holde demonstrationen om lørdagen, kan jeg godt forstå noget af vejen, men det at vi strejker for at råbe op om klimaet, det er med til at øge opmærksomheden på sagen, siger Katrine Jessen på marchen mod rådhuset. Det, der fik mig op ad stolen i forhold til klimaet, var, da man gjorde det billigere at købe biler, der ikke er miljørigtige. Men egentlig tror jeg ikke på, at det bare hjælper at putte flere afgifter på ting i længden. Vi skal blandt blive bedre til at affaldssortere, genbruge og måske sætte pant på plastikposer, siger Katrine Jessen. Hun erkender dog, at kød smager godt, men at hun sagtens kan undvære det, når hun flytter hjemmefra. - Jeg spiser kød. Jeg bor hjemme, og vi får ret meget kød, men jeg kan sagtens se mig selv leve vegetarisk. Derudover går jeg meget op i at sortere affald og genbruge, og så har jeg også skrottet smøgerne, fordi det forurener.

Til klimastrejke i historietimen En af arrangørerne, Mikkel List, er klar i spyttet, da han skal definerer forskellen på pjæk, og det at tage fri for at strejke. - Pjæk er noget, man gør, hvis man ligger hjemme på sofaen for at tage i skole, siger han og fortsætter: - Vi har stort set kun fået positive tilbagemeldinger for at stable initiativet på benene og demonstrere midt i skoletiden. Både lærere og ledelsen på skolen har syntes, det var en god idé. Vi fik bland andet lov til at holde et oplæg til morgensamlingen om det her tiltag. Selv har han droppet dagens moduler i matematik, idræt, samfundsfag og psykologi for at råbe politikerne op for en bedre klimapolitik. - Med de stramme fraværsregler, der er kommet, så er det da et argument for ikke at stå her, men det viser, at klimaet er blevet de unges kamp, siger han.