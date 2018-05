Veteranerne skinnede og glimtede på Torvet

Esbjerg: Det er mange år siden, byrådsmedlem Henrik Vallø (Borgerlisten) blev speaker for Vestjysk Motorveteran Klub, der denne lørdag for 20. gang sender veterankøretøjer afsted på en 100 km lang rute fra Torvet i Esbjerg. Ligesom hos så mange af de andre, der er mødt op for at beundre de velpudsede og velholdte køretøjer, går smilet fra øre til øre. For veteran-entusiaster er træffet, hvad det må være for børn at blive sluppet løs i en velforsynet slikbutik.

70 spændende gamle biler og motorcykler sendes fra klokken 10 ud på ruten, der i år går nordpå til middagsbuffet på Hotel Outrup og videre til afslutningen på Guldager Kro, hvor deltagerne skal hygge sig ved stort kaffebord. Meget passende for et jubilæumsløb er Vestjysk Motorveteran Klub denne gang tilsmilet af vejrguderne, og Henrik Vallø undlader heller ikke at bemærke dette held, da han efter velkomst ved formand Jørgen Lind går i gang med at præsentere køretøjerne og sende dem afsted én for én.