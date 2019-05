Det er nemlig 21. gang, at Vestjysk Motorveteran Klub afvikler sit årlige "Esbjerg Veteranløb" - en af byens klassiske forårsbebudere - også selv om det i lørdagens kolde blæst gjaldt om at finde en plads på solsiden af det store torv, hvis man ville holde varmen.

For hurtigt til racerløb

Selv kalder Frank sit køretøj for en pærevælling mellem bil og motorcykel, og den gemmer på et par artige hemmeligheder i sin dåbsattest:

"Dette køretøj har sine rødder i UK (Storbritannien, red), solgt som ny den 31. marts 1934. Køretøjet fik jeg hertil fra det nordlige London nær Harlow - i øvrigt fra en nabo til David og Victoria Bekham. Da jeg fandt køretøjet havde den stået stille de sidste 15 år," skriver Frank Mejer blandt andet i informationspapiret til hans Morgan Three Wheeler.

Han oplyser også, at køretøjet i teknisk forstand er en motorcykel, men at køreoplevelsen er som i en gammel racerbil. Således blev Three Wheelerne også i gamle dage udelukket fra racerløb, idet de simpelthen kørte for hurtigt og måtte have der selvstændig klasse.

Anskaffelsesprisen ønsker Frank Mejer ikke at oplyse, men af andre specifikationer kan det oplyses, at motoren er en MX4 Matchless V, den har 990 cc og 43 hk. Topfarten er cirka 140 km/t, den vejer 375 kilo og har tre gear.

Traditionen tro var det mangeårigt byrådsmedlem og formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune, Henrik Vallø, der var speaker ved veteranløbet, som havde en strækning på omkring 120 kilometer med indlagte poster, før deltagerne igen kørte i mål til stort kaffebord og præmieuddeling.