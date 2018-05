Vestjyske borgmester jubler over muligt alternativ til master

Seks borgmestre jubler efter, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har oplyst, at han snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland. Teknisk mulighed for nedgravning er reel, viser ministersvar.

Ministeren oplyste torsdag aften til JydskeVestkysten, at han også har bedt Energinet komme med alternativer til 400 kV-masteløsningen. I den forbindelse er det tilsyneladende den mulighed, at man i stedet etablerer tre parallelle, 150 kV-kabelforbindelser under jorden.

Regionalt: Det er en begejstret flok af vestjyske borgmestre, der fredag reagerede på oplysningerne om, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) snarest indkalder forligspartier til drøftelse af en alternativ løsning til de 35 meter høje, 400 kV-master gennem Sydjylland, ligesom han under de drøftelser vil afsøge muligheden for at finde de ekstra milliarder, der i den forbindelse vil skulle til.

Partierne bag

Det var partierne bag den såkaldte PSO-aftale fra november 2016 - Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF - der besluttede at ændre princippet om, at nye store højspændingsledninger ikke længere skulle nedgraves af hensyn til de danske husholdningers elregninger samt hensynet til erhvervslivets pengepung, og det er derfor disse partier, der indkaldes til en drøftelse hos ministeren. Villigheden til at finde de ekstra milliarder - og dermed udfaldet på sagen - kender ingen, men foreløbig glæder borgmestrene fra Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning, Tønder og Esbjerg sig imidlertid.

Her er nogle af reaktionerne:

Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune:

"Elmasterne vil skæmme vores natur og stå i vejen for udvikling i vores lokalsamfund. Derfor er det utroligt glædeligt, at ministeren har hørt vores gode argumenter og nu åbner op for at kigge på alternative løsninger. Men det betyder ikke, at vi er i mål. Det er vi først, når ministeren klart tilkendegiver, at kablerne bliver gravet ned."

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune:

"Det glæder mig, at energi-, forsynings- og klimaministeren har lyttet til vores indsigelser, og jeg ser frem til at kunne uddybe fordelene ved, at højspændingsledningerne graves ned. For når teknologien er til rådighed, så kan vi ikke forsvare at skæmme naturen og fx tilplastre området ved Endrup med master og ledninger på kryds og tværs. Jeg håber, at det store lokalpolitiske engagement i sagen også afspejles på Christiansborg, så nedgravningen af ledningerne opnår bred opbakning."

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune:

"Det er en rigtig god udvikling, som vi kun kan være tilfredse med. Jeg tager det som et tegn på, at der er blevet lyttet til de stærke bekymringer, der er i forbindelse med linjeføringen, som vil berøre mange mennesker og noget af Danmarks smukkeste natur. Der kan ikke være tvivl om, at kablerne skal i jorden, og jeg glæder mig til at finde en løsning sammen med ministeren."

Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune:

"Jeg tror på, at ministerens udspil skyldes, at han har fået en masse gode henvendelser fra vores område. Mange bekymrede borgere har i den grad meldt sig på banen, og det har uden tvivl også gjort indtryk, at seks borgmestre er gået sammen for at søge at påvirke beslutningen."