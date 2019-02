Den idé har givet 28-årige Anna Aagaard Jensen et godt navn inden for design og kunst i udlandet. Hun gik på Esbjerg Gymnasium og er tidligere elitesvømmer i West Swim. Og hun har stadig Vestjylland i sin krop i sit hjem i Holland, hvorfra hun er på vej ud i den vide kunstverden som et ungt designhåb. At verdensberømmelse lurer med stolene, ryster jydepigen på hovedet af med et "nahjjj".

Det er svært at forestille sig de unikke og banebrydende kunstværker - som bare stole. Men designeren vil ikke kalde dem for skulpturer eller kunst. Det er stole, fordi kvinder skal sætte sig i dem og prøve at sidde med benene vidt spredte på en sært tabubelagt og måske ubekvem måde.

Esbjerg: Anna er en rigtig jydepige, der har skabt noget unikt. Noget, der får kvinder over hele verden til at sprede ben. Den vestjyske designer har skabt en serie humoristiske og provokerende stole formet som kvindekroppe. Stolene er designet, så kvinder automatisk kommer til at sidde med vidtspredte ben i stolene. For det er kun kvinder, der må sidde i stolene, som udstilles på store kunst- og designgallerier rundt om i verden i år.

"The Art of Sitting" på ToolsGallerie i Paris - Stolen "Lady K" en del af gruppeudstillingen, som vises fra den 24. jan.-26. februar, www.toolsgalerie.com/en/expositions Art Contemporary, Los Angeles - Soloudstilling for det Berlin-baserede Functional Art Gallery fra den 13.-17. februar, www.artlosangelesfair.com Collectible, Bruxelles - Gruppeudstilling med design- og kunstnerkollektivet Morphed fra d. 14.-17. marts, www.collectible.design Salone Del Mobile, Milano - Har sit første residency for Bruxelles-baserede atelier Zaventem Ateliers, som udstiller en række af hendes stole og borde i Milano den 9.-14. april, www.zaventemateliers.com/en/ - Gruppeudstilling med design- og kunstnerkollektivet Morphed den 9.-14. april, www.salonemilano.it Utrecht Central Museum, Utrecht - "The Big Lady" fra "A Basic Instinct" bliver til juni en del af museets permanente kollektion. hwww.centraalmuseum.nl/en Har tidligere udstillet på både Dutch Design Week, Hotel Droog i Amsterdam og RE FORM Design Biennale i København.

- Og jeg vil da blive rigtig glad, hvis jeg en dag kunne komme til at udstille i den by, hvor jeg er født og opvokset, siger Anna Aagaard Jensen om Esbjerg Kunstmuseum.

Stolene var afgangsprojekt på hendes designuddannelse i Holland, hvor de blev nomineret til designakademiets prestigefyldte pris og har været udstillet på to store udstillinger i Holland sidste år. Lige nu udstilles en af stolene i Paris, og en soloudstilling skal via et Berlin-galleri til Los Angeles. Bruxelles og Milano får også stole med spredte ben på besøg.

- Vi kvinder følger sociale normer og tænker konstant over, hvordan vores fremtoning bliver opfattet frem for at agere instinktivt. Det er mænd bedre til. Mænd kræver plads, og det kommer for eksempel til udtryk gennem deres positur, når de sidder med spredte ben, siger Anna Aagaard Jensen.

For hende et udtryk for at kvinder stadig kæmper med ulighed, når de befinder sig i eller optræder i det offentlige rum.

Anna Aagaard Jensen har skabt et pletskud af noget utroligt hverdagsagtigt: En stol, som er et provokerende surrealistisk kunstværk og samtidig et højaktuel kønspolitisk spark i skridtet på kunst- og kønsfolk.

Stolene er så specielle og unikke i sit udtryk, at man kommer til at tænke på ikoniske kunstværker som Giacomettis høje tændstik-tynde menneskeskulpturer. Eller den gigantiske tommelfinger på Louisiana.

Magtfuld positur

De store, hudfarvede stole med kropslige former tvinger brugerne på udstillingerne til at sprede benene for at sidde på dem. Og det er kun kvinder, som har lov til at sidde på stolene.

- Stolene skaber vores positur, når vi sidder i dem. De giver et åbent kropssprog, en optimisme og en fremdrift. Noget, som vi forbinder med mænd historisk set. Heldigvis er tendensen til, at kvinder føler sig mindre værd, ved at blive nedbrudt. Uligheden mellem kønnene er mindre i dag, mener Anna Aagaard Jensen.

- Sharon Stone bruger sin seksualitet til at manipulere med sit mandlige publikum. Der er noget magtfuldt i, at en kvinde spreder ben. Men det er noget, vi er bange for at gøre. Vi er bange for, at det er en åben invitation til noget seksuelt.

Annas ønske er, at kvindelige gæster skal sidde på stolene på udstillingerne.

- Men deres reaktion er at være tilbageholdende. De skal tage tilløb til det og overvinde nogle normer. Først når de har siddet i stolene i 20 sekunder og rørt ved dem, sker der et magtskifte. De skal vænne sig til posituren med spredte ben midt i et offentligt rum, som en udstilling er, siger Anna Aagaard Jensen.

Og når først kvinderne sidder i stolen, må der gerne komme et lille smil. En glæde eller et akavet grin over, at man gør noget, som man ikke er vant til, håber Anna.