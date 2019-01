Verdenskendt firma får EfB-tribune opkaldt efter sig

Det sker efter, at det ærke-brammingensiske firma, Sports Connection A/S, som sidste efterår flyttede sit nordiske hovedsæde til Esbjerg, har indgået en aftale med EfB Elite A/S.

Sport Connection har i cirka 15 år samarbejdet med Skechers, og Bramming-firmaet profiterer af, at det amerikanske skomærke indenfor de seneste år er vokset voldsomt i et ellers særdeles svært marked.Med en omsætning på 27 milliarder kroner er Skechers i dag verdens fjerde største sportskomærke, og for få år siden overtog Skechers andenpladsen efter Nike som USA' største sneakersmærke målt på markedsandele.

Prisen er hemmelig

Peter Jørgensen, indehaver af Sports Connection, er i forvejen en pæn stor samarbejdspartner ikke bare i EfB, men også i Team Esbjerg, Esbjerg Energy og i Ribe-Esbjerg HH, hvor virksomheden er hovedsponsor.

- Vi synes, EfB er et godt brand, hvor vi nationalt får eksponering på øverste hylde. Samtidig vil vi gerne signalere, at vi bakker op lokalt. Vores støtte kommer fra hjertet, men dette er bestemt også en forretningsmæssig disposition, siger Peter Jørgensen, der ikke ønsker at afsløre, hvad Sports Connection har betalt for stadionsponsoratet.

Samme melding kommer fra EfB's administrerende direktør Brian Knudsen.

- Vi er rigtig glade for at kunne navngive også denne del af Blue Water Arena. Afsnittet har været lukket ned for bandereklamer. Nu får vi ligesom en bedre helhed på stadion takket være Skechers og Peter Jørgensen, siger EfB-direktøren.

Foruden navnet på tribunen laves der også et banner med Skechers-navnet, som kan fylde en stor del af tribunen.

Peter Jørgensen og Sports Connection har arbejdet sammen med det amerikanske skomærke i cirka 15 år. Firmaet beskæftiger omkring 150 medarbejdere, heraf cirka 40 ved sit hovedkontor, og i de seneste to offentliggjorte regnskaber har firmaet tjent i omegnen af 50 millioner kroner.