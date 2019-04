Verdens sundeste sport overses i Gredstedbro

I 20 år har Gredstedbro som et af få steder i Esbjerg Kommune haft en squashbane, men stadig ved mange lokale ikke, at byen har en squashklub. I denne sæson har klubben haft en lille medlemsfremgang, men Kongeå Squashklub vil meget gerne have flere brugere af banen ved Kongeåhallen.

Banen ligger i forbindelse med hallen, hvor JydskeVestkystens udsendte spiller en sveddryppende match for at teste, om banen er som den skal være. Det er den, og vinderen af kampen er ovenikøbet den rigtige, men Michael Sørensen forstår ikke, hvorfor det aldrig er lykkedes at trække folk til squash.

Hos Kongeå Squashklub har man dog en udfordring omkring synligheden, for selv i Gredstedbro er der mange der ikke ved, at byen i det hele taget har en squashklub. Og det til trods for, at squash hører til blandt verdens sundeste sportsgrene som følge af få skader og enorm kalorieforbrænding.

Gredstedbro: Bor man i Gredstedbro og er glad for sport, så findes der et bredt og varieret udvalg af foreningsaktiviteter, og som et af blot tre steder i kommunen har man også muligheden for at spille squash.

Nye medlemmer

- Vi har været oppe omkring 40 medlemmer, men det er mange år siden. I år har vi haft held med at få seks-syv nye medlemmer, fordi de har set de sedler, vi har hængt op i nærområdet, og med dem er vi nu omkring 20 medlemmer. Så vi har været langt nede, siger Michael Sørensen, der har været formand i otte år.

Michael Sørensen synes, klubben har prøvet det meste for at lokke nye medlemmer til.

- Vi har haft opstartsdag med hygge, pølser med mere. Der kom én. Så har vi holdt klubaften, hvor vi havde opslag i alle haller og byer omkring Gredstedbro, hvor nye spillere kunne låne udstyr og prøve at spille squash. Det var heller ingen succes. Der har været Åbent Hus i hallen, hvor alle foreninger kunne vise sig frem med deres sport. Der kom én, siger Michael Sørensen og forklarer, at man fra bestyrelsens side klør på for at få flere lokale til at fatte interesse for den sjove sport.

- Selve det at gå til squash er fleksibelt, og vi tilbyder noget, andre foreninger ikke har, så jeg tror ikke, folk bliver væk fordi vi er for mange foreninger om buddet herude, siger Michael Sørensen, der igen har været rundt i de lokale haller med info til interesserede om Kongesquash i Gredstedbro.

- Og vi låner gerne ketsjere og bolde ud, og hvis nogen vil prøve, så er det bare at tage fat i mig, siger en forpustet Michael Sørensen, mens han forsøger at komme sig over sit nederlag.