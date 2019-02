Meget passende er den første opgave for verdens største CTV at være med til opførelsen af verdens største havmøllepark, Hornsea 1, som Ørsted netop nu er ved at opføre i engelsk farvand, vest for Dogger Banke.

Nybygningen MHO Gurli er verdens største specialbyggede CTV (Crew Transfer Vessel), et mandskabsfartøj, der skal fragte vindteknikere og udstyr til arbejde i havmølleparkerne i Nordsøen, og netop nu er fartøjet på besøg i Esbjerg Havn for færdiggørelse og inspektion, inden den efter planen sejler tirsdag.

Og i disse dage har esbjergenserne en enestående mulighed for, at tage et kig på det, der pt. er verdens største vindmølletaxa ved Doggerkaj ud for 6. bassin.

Designet til hårdt vejr

Det er Esbjerg-rederiet MH-O&Co, der har fået fartøjet bygget som led deres ambition om at servicere offshoreindustrien med transport af personel og materialer.

Mik Henriksen har stiftet rederiet:

- Jeg har store forventninger til fremtiden. Vindfarmene kommer længere og længere fra land, og afstanden mellem møllerne ude i parkerne bliver stadig større, så der skal være brug for CTV'er til at sejle mellem møllerne også i operationsfasen, og jeg vil gerne være med til at udvikle fremtidens CTV-fartøjer, siger han.

MHO Gurli er designet til at overføre vindmølleteknikerne til havmøllerne i hårdt vejr, som et led i ambitionen om at gøre grøn energi billigere, men også for at sikre gode arbejdsforhold for besætning og de vindteknikere, skibet fremover skal sejle med.

Skibet er blandt mange andre finesser udstyret med et nyt fendersystem, der giver et mere blødt og sikkert anløb på møllerne. Samtidigt vil det kunne holde skibet inde ved møllen i større bølgehøjde, da det kompenserer for skibets bevægelser.