Verdens største mobile havnekran flytter ind på Esbjerg Havn

Esbjerg Havn opruster og køber en LHM 800 mobil Liebherr-kran. Den nye kran er verdens største mobile havnekran og kan løfte over 300 ton. På verdensplan findes der kun 12 af dens slags.

Den nye kran kan løfte 308 ton, og der findes kun 12 af dens slags i verden. Kranen ankommer til Esbjerg Havn til august. Esbjerg Havn råder i forvejen over Skandinaviens største samling af Liebherr-kraner, som altså nu bliver yderligere udbygget.

Esbjerg: Antallet af opgaver for Esbjergs Havns kraner stiger og på bare fire år er antallet af opgaver vokset med 66 procent. Derfor udvider havnen nu krankapaciteten med verdens største mobile havnekran, Liebherr LHM 800, som vejer knap 800 ton, er 48 meter høj og har en bomlængde på 66 meter.

Åbner for nye muligheder

Det er særligt udviklingen inden for offshore-industrien, som kalder på den nye kran, blandt andet fordi komponenterne til havvindmøllerne i Nordsøen bliver større og større. Også andre industrier på havnen kan imidlertid få glæde af kranen, eksempelvis til håndtering af tungt maskin- og produktionsudstyr.

- Kranen giver os en helt anden fleksibilitet i forhold til, hvilket gods vi kan håndtere. Foruden enkeltløft på over 300 ton, bliver vi med den nye kran også i stand til at udføre tandem-løft, hvor to af vores største kraner sammen løfter helt op til 448 ton, forklarer Dennis Jul Pedersen.

Esbjerg Havn har en godsomsætning på 4,5 millioner ton om året, 6000 skibsanløb og 6 faste godsruter til 25 destinationer.