Verdens energibyer søger inspiration i Esbjerg

Houston, der er verdens førende by på olie- og gasområdet, taler nu bæredygtig energi. En chance for, at Esbjerg får fodfæste i USA, mener borgmester.

- Det er første gang, at jeg har hørt borgmesteren i verdens største energiby, Houston, Sylvester Turner, tale om bæredygtig energi. Det er helt nye toner fra en by, der er verdens førende på olie- og gasområdet, og det giver Esbjerg og vores virksomheder rigtig gode muligheder for at komme ind på det amerikanske marked. For at undersøge disse muligheder nærmere holdt vi derfor et møde med det danske generalkonsulat i Houston. Her arbejder man i forvejen på at skabe forretningsmuligheder mellem danske virksomheder og det amerikanske marked, siger Jesper Frost Rasmussen.

Universiteterne mødes

Jacob Vind, der i efteråret 2018 tiltrådte stillingen som dansk generalkonsul i Houston, ser også gode muligheder for at indlede et tæt samarbejde mellem Houston og Esbjerg.

- Vi har aftalt med Jacob Vind, at han i juni kommer en tur til Esbjerg. Business Esbjerg vil sørge for, at Jacob kommer rundt til forskellige virksomheder for at skabe nye forretningsforbindelser. Jacob ser selv store muligheder, for Danmark er førende på mange områder som for eksempel offshore/vind, vand og fjernvarme. Det vil vi forfølge tæt i den kommende tid og tage mulighederne op med Houston igen, når vi mødes i Aberdeen i september, siger Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg-delegationen, bestående af borgmesteren, direktør for Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk og kommunaldirektør Rikke Vestergaard, havde i Houston en tæt dialog med Aberdeens borgmester, Barney Crocket.

- Vi har lavet en aftale med borgmesteren, der går ud på, at Aalborg Universitet og de to tekniske universiteter i Aberdeen får mulighed for at mødes. Her vil vi drøfte mulighederne for et øget samarbejde, så studerende i begge byer kan tage en del af deres uddannelse på den anden side af Nordsøen. Det vil styrke vores internationale profil og vil give det en ekstra dimension at være studerende i Esbjerg, siger Jesper Frost Rasmussen.