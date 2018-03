Venstre og SF tøvende i begejstring for ordblinde-forslag

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), hilser det velkomment, at der er stor politisk opbakning til flere midler til skolernes ordblindeindsats. Men hun råder alligevel til at slå koldt vand i blodet og kigge sig for.

- Ingen tvivl om, at jeg er stærkt begejstret for den store interesse, det nye byråd viser for at dele penge ud til Børn & Familieudvalgets område - det er jeg absolut begejstret for. Men inden, vi kommer for godt i gang med at bruge over 28 millioner kroner over fire år, synes jeg, vi skal vente og se, hvad effekten er af de seks millioner kroner, vi afsatte med sidste års budget. Og derudover mener jeg ikke nødvendigvis, at det er den rigtige indsats at oprette et decideret læsecenter - det fungerer i Odense Kommune, men det er ikke sikkert, det harmonerer med skolernes opbygning her. Vi skal vide noget mere, så vi kan bruge pengene klogt, siger Diana Mose Olsen, der dog tilføjer, at det er planlagt, at udvalget skal se nærmere på Højmeskolen, men også andre kommunernes indsatser mod ordblindhed.

Esbjerg Kommune: Borgerlisten og Socialdemokratiet skal ikke høre ét ondt ord for, at de vil prioritere millioner af kroner til en indsats for børn og unge med svære læsevanskeligheder. Men et læsecenter i stil med det, Odense Kommune har stor succes med på Højmeskolen, er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for Esbjerg Kommune.

- Men det er ikke sådan, at der ikke sker noget på området. Blandt andet arbejder ledelsen for Urbanskolen med en ide om at blive profilskole for ordblindeindsats, hvor der påtænkes at etablere et turboforløb, siger hun.

- Men nu vil jeg først og fremmest bede om, at det samlede byråd kan få et oplæg og en orientering om, hvad vi rent faktisk gør i Esbjerg Kommune samt det, vi netop nu har påbegyndt med den nye bevilling fra sidste års budgetforlig, siger hun.

Ikke vilje til øremærkning

Venstres Jakob Lose kalder det "lidt tidligt" at erklære brugen af de seks millioner kroner over fire år, der blev givet ved budgetforliget sidste år, for en fiasko - Henrik Vallø mente forleden i byrådssalen, at fordelingen til mindre projekter på de enkelte skoler ikke gav megen mening - men erkender, at halvanden million kroner årligt selvfølgelig ikke giver samme effekt som i Odense, hvor der bruges 7,3 millioner kroner på et læsecenter.

- Jeg synes, den bevilling vi satte af sidste år, skal have en chance, og finder man de vises sten på en af skolerne, så skal det udbredes til de andre skoler. I forhold til det læsecenter på Fyn, som Henrik Vallø fremhæver, så kender jeg det kun perifert, og dét - og andre - skal vi først se nærmere på, inden jeg vil udtale mig om, hvorvidt vi skal justere Esbjerg Kommunes indsats. I Venstre vil vi heller ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast på at øremærke 28 millioner kroner over fire år til et læsecenter, når vi ikke kender de økonomiske udfordringer i den kommende budgetlægning, siger Lose.