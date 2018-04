Venstre-kvinde fra Esbjerg på plakaten på Sjælland

Venstre i Sjællands Storkreds har netop valgt ny kandidat til Europaparlamentsvalget, der finder sted i maj 2019.

Og inden du tænker noget i retning af, "der er godt nok langt over til Sjælland, hvad har det med Esbjerg at gøre," så er det, fordi denne kandidat oprindeligt kommer fra Esbjerg.

Hun hedder Linea Søgaard-Lidell, er 31 år og opvokset i Esbjerg.

Hun er student fra Esbjerg Statsskole, og arbejder i dag som kommunikationsrådgiver i Vækstfonden.

- Jeg glæder mig meget til at bruge det næste år på at sætte en positiv EU-politisk debat. Tiden er løbet fra at tale for eller imod unionen. Derimod er det uhyre vigtigt, at vi taler om, hvad vi vil bruge det politiske fællesskab i EU til, og hvordan EU skal udvikle sig fremadrettet. Den debat er yderst relevant at tage lige nu, siger Linea Søgaard-Lidell i en pressemeddelelse.

Hun overtager kandidaturet på Sjælland fra Marcus Knuth. /exp