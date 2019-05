Venstre klar til valgmøde i Ribe trods kritik

Byrådsmedlem Anders Rohr Jørgensen(V) fra Venstre i Ribe giver ikke meget for kritikken af, at man ikke har inviteret alle partiet med til den store valgdebat i Ribe Fritidscenter. Han ønsker istedet en god debat med erfarne politikere. Arkivfoto

Det har været vigtigere for Venstre i Ribe at få erfarne politikere med i det debatpanel, der tidsdag skal diskutere politik ved stort valgmøde i Ribe Fritidscenter fremfor at invitere alle politiske partier. Både K, R og SF er udeladt, men det bekymrer ikke arrangørerne.

Ribe: Tirsdag aften åbnes dørene til en spændende aften i Ribe Fritidscenter, når Venstre i Ribe inviterer til valgdebat med et panel af rutinerede politikere, der alle har erfaring som folkevalgte fra enten folketinget eller kommunalpolitik. Panelet består af Ulla Tørnæs (V), Anders Kronborg(S), Susanne Dyreborg (DF), Henrik Dahl (LA), Henning Hyllested (EL) og Pernille Vermund (NB), og da aftenen er arrangeret i samarbejde med JydskeVestkysten vil lokalredaktør Christian Friis Hansen fungere som debattens ordstyrer. - Vi har ikke sat konkrete emner op, så det er op til Christian Friis Hansen og tilhørerne i salen at styre, hvad vi kommer til at snakke om med mulighed for en hård og fair debat, siger Anders Rohr Jørgensen (V), der sammen med Klaus Sandfeld (V) står bag valgaftenen. Aftenens emner kan blandt andet blive fordele og ulemper ved en eventuel, kommende SV-regering eller et emne om et Danmark i balance med flere arbejdspladser til Esbjerg Kommune, ligesom lokale emner som vindmøller, nærpoliti, turisme, uddannelsesmuligheder og flygtningecenteret i Hviding også kan blive områder, tilhørerne bringer på bane.

Valgmøde Ribe Fritidscenter Valgarrangementet i Ribe Fritidscenter varer fra klokken 19.00-21.00, men dørene åbnes allerede klokken 18.30, hvor øvrige folketingskandidater er velkomne til at komme og tale med gæsterne og dele pjecer ud.Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Vil skille os ud Lokalt har der været kritik fra blandt andet de Konservative, hvorfor de ikke er inviteret med til valgmødet, ligesom heller ikke SF og Radikale Venstre er med i debatpanelet. - Med hensyn til de konservative må jeg bare sige, at vi aldrig har fået en henvendelse fra dem. Vi har opsat kriterier for, hvilken baggrund kandidaterne skal have, og det er blandt andet politisk erfaring som folkevalgte. SF, Radikale Venstre, Konservative, Kristendemokraterne, Alternativet og Stram Kurs har ikke levet op til dette, så jeg synes vi har en fin sammensætning af partier fra både opposition og regering krydret med en ny partiformand, siger Anders Rohr Jørgensen, der heller ikke giver meget for et argument om, at R og SF burde være med i debatten, fordi de spås fremgang ved det kommende folketingsvalg. - Jeg ved godt, nogle er utilfredse, men det er jo ikke en meningsmåling der skal bestemme, hvilke partier vi inviterer. Vi har set på, hvilke deltagere vi synes var interessante ud fra deres erfaring, og vi vil gerne skille os ud og give vælgerne en anderledes og større oplevelse fremfor en debat med 20 eller 25 tilhørere, som det kunne blive hvis alle partier skulle med, siger Anders Rohr Jørgensen.