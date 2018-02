Venstre: Skoleelever skal med i regeringsforsøg

Han vil nu kæmpe for, at en af Esbjerg Kommunes folkeskoler kommer med i programmet, der skal omfatte 50-60 skoler på landsplan. Når forsøget er tilendebragt, skal der tages stilling til, hvorvidt der skal udvikles et egentligt nyt fag eller fagområde i teknologiforståelse.

Derfor skal Esbjerg Kommune være på forkant og sikre, at kommunens folkeskole-elever ikke ender i den lidet ønskværdige situation, og derfor er regeringens netop offentliggjorte Strategi for Digital Vækst, et fireårigt forsøgsprogram til styrkelse af teknologiforståelse i folkeskolen, også særligt interessant, mener Venstres Jakob Lose.

Esbjerg Kommune: Børn af i dag er generelt digitalt indfødte, men det betyder ikke, at de er i stand til at navigere i de offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Og er man ikke i stand til at hitte ud af det offentliges fremadskridende digitaliserings-løsninger, risikerer man at blive koblet af samfundet.

Med eller ikke med

- At børn og unge drøner rundt på Facebook og andre sociale medier betyder ikke, at de kan finde ud af offentlige, digitale portaler, elektroniske postkasser og selvbetjeningsløsninger med eksempelvis Nem-Id. Samfundet bliver mere og mere digitalt, og det kan de unge mennesker have svært ved, hvis vi ikke sætter ind og styrker deres teknologiforståelse. Det er altafgørende, at eleverne kommer til at mestre det, for ellers risikerer de at blive koblet af samfundet. Derfor vil jeg rejse sagen i Børn & Familieudvalget, hvor jeg håber, vi kan blive enige om, at Esbjerg Kommune skal lægge billet ind på at få en folkeskole med i forsøgsprogrammet, for den teknologiske udvikling stopper ikke, så vi kan ligeså godt omfavne den, siger Jakob Lose.

Endnu er kun de overordnede rammer for forsøget udstukket. Hvilke kriterier, der skal opfyldes til for at blive en af skolerne, er endnu ikke offentliggjort. Der er afsat 68 millioner kroner på landsplan til projektet, der også indebærer en kompetenceudvikling af lærerne.