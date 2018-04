Venstre: Dum sag om ulovlig overnatning - men...

Venstre satte sig imod et strakspåbud om stop for ulovlig overnatning på Esbjerg Strand-projektet og ønsker at give magt til fremtidige afgørelse til forvaltning.

Esbjerg Kommune: Plan & Miljøudvalget består rent politisk af en broget flok: To socialdemokrater, en SF'er, tre Venstrefolk og et udvalgsmedlem fra Dansk Folkeparti.

Derfor var det også til at forudse, at politikerne ikke kunne blive enige, da udvalget tirsdag skulle drøfte sagen om tilladelse til overnatning på byggepladser, og selv om der var en - omend tøvende - enighed om, at sagen nok ikke var tilstrækkeligt belyst til at blive afgjort.

Næstformand i udvalget, Venstres Kurt Bjerrum, erkender da også, at forvaltningen har været alt for langmodig med at foretage sig noget i sagen, men Venstre ønskede ikke at akut stop for den ulovlige overnatning på Esbjerg Strand, indtil sagen har været politisk behandlet.

- Det er en rigtig dum sag, og det er utilfredsstillende, at man begår sådan en fejl. Men når det er sagt, så går Venstre ind for, at entreprenører efter konkret ansøgning - og på den betingelse, at det kan foregå under lovlige og forsvarlige forhold - kan lade håndværkere overnatte på byggepladser - også i Esbjerg Kommune. Det kan man mange andre steder. Samtidig synes vi ikke, der er nogen mening i, at de skal fjerne alt dernede, når vi om 14 dage skal se på sagen igen og måske træffer beslutning om at give tilladelsen, siger han.