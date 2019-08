Venner skal hjælpe udsatte familier

Venner klædes på

Hun fortæller, at der allerede står otte-ti familier klar til at få hjælp, når de frivillige venner forhåbentligt dukker op og melder sig på banen.

- Der er virkelig et behov for det, og nu holder vi to opstarts- og informationsmøder, så vi forhåbentligt kan komme i gang her i Esbjerg Kommune også. Aller er som udgangspunkt velkomne til at søge om at blive familieven. Vi ser gerne, at man har en socialfaglig baggrund, men det er bestemt ikke et krav. Det allervigtigste er, at man er engageret, har tiden og lysten til at gøre en positiv forskel, og at man er robust og stabil. Vi skal efterfølgende have matchet familier og venner, og så skal familievennerne klædes på. Det sker gennem en snak og en uddannelsesdag, hvor de vil blive forberedt på det, der venter dem ude hos familierne, fortæller Kirsten Stage.

Familien og den nye ven skal mødes to timer hver uge i en periode på fire måneder.