Velrenommeret vinhandel i Esbjerg er lukket

- Jeg har nu haft syv gode år i nummer 46, hvor omsætningen er steget og steget, sagde Bo Aakjær dengang til JydskeVestkysten.Den initiativrige mand tog dengang en uddannelse som sommelier, hvilket betød, at han kunne kalde sig vinekspert.- Uddannelsen betyder, at jeg bedre kan hjælpe mine kunder til at finde den helt rette vin til en bestemt lejlighed, sagde Bo Aakjær dengang.

A/S Skjold Burnes kædechef, Michael Sørensen, bekræfter, at butikken i Esbjerg er lukket.

Andre er også lukket

Undervejs har Bo Aakjær taget uddannelsen til sommelier, og han har som kyndig vinekspert hjulpet kunderne til at finde den helt rette vin til bestemte lejlighed, ligesom han har været leverandør af vine til Team Esbjergs VIP-arrangementer i loungen på Blue Water Arena.

Aakjærs handlede med både vin, spændende øl, rom, whisky, cognac, gavekurve, lakrids, kaffe, te, og såvel Bo Aakjær som den fuldtidsansatte, Heidi Brodersen havde igennem årene været på adskillige forretningsrejser til blandt andre lande Spanien, Portugal, Frankrig, USA, Sydafrika, Israel og Italien

To andre vinhandler i Esbjerg, Mundskænken i Broen Shopping og Slik For Voksne i Kongensgade, er lukket inden for det seneste år. Slik For Voksne genåbnede dog kort efter med ny ejer. /STOK