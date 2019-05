Veloplagt valgdebat i Ribe Fritidscenter

Susanne Dyreborgs svar var, at hun intet problem havde med det, og at hun gerne svarede på spørgsmålet, som hun dog mente var plantet af Anders Kronborgs folk i salen, hvilket Kronborg, der er imod dobbeltrollen, benægtede og kaldte en grov anklage.

RIBE: - Jeg håber og forventer, at politikerne vil diskutere kriminalitet og strafferammer, klima og rettigheder for psykisk syge.

Glædeligt

- Jeg synes faktisk det var en fin debat. Det var glædeligt, at de ikke hele tiden snakkede økonomi, men at de diskuterede emner, der rører sig for det enkelte menneske, sagde Jørn Martin, der efter debatten intet havde imod, at Kronborg og Dyreborg gik til hinanden, ligesom Anders Kronborg også endte i noget, der nærmede sig mudderkastning med Ulla Tørnæs under en diskussion om fattigdomsydelser.

Politikerne roste under debatten også en skoleelev et spørgsmål til en eksamensopgave om, hvordan man undgår, at unge bliver radikaliseret, og Jørn Martin vidste efter debatten godt, hvem der havde klaret sig bedst.

- Jeg vidste på forhånd, hvem jeg ville stemme på, og det var der ingen af kandidaterne, der formåede at ændre på. Jeg synes Henrik Dahl klarede sig rigtigt godt, og det samme gjorde Anders Kronborg, sagde Jørn Martin, der ikke ville afsløre, hvem hans stemme går til under valget.

- Jeg lærte af min far, at ens stemme er privat, så det holder jeg for mig selv, sagde han.