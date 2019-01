Familien Bonnichsen fra Esbjerg er klar med et to-cifret millionbeløb til dyrkning af medicinsk cannabis ved Skærbæk, men Energinets kommende højspændingsforbindelse kan ende med at spænde ben for det storstilede projekt.

- Men vi kan ikke komme videre, før vi kender linjeføringen for den 950 meter brede tracé, og vi kan ikke få noget svar før i begyndelsen af 2020. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, og det kan i sidste ende betyde, at vi må trække os fra projektet, siger Per B. Jensen.

Det er Familien Bonnichsen Holding - personificeret ved bestyrelsesformand Per Bonnichsen Jensen og døtrene Christinna og Teresa fra Esbjerg - der er klar med et "stort, tocifret millionbeløb", og familien har allerede investeret omkring én million kroner i projektet, som bær-kongen fra Øster Gasse, Anders Sørensen, står bag.

Men nu er Energinets i forvejen udskældte 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse kommet i vejen - allerede inden de 35 meter høje master er rejst. Eftersom linjeføringen ikke er fastlagt, ved ingen endnu, hvor det vil være forsvarligt at placere det 5.000 kvadratmeter store væksthus, der blandt andet skal investeres i, og det skal til at være, hvis ikke projektet skal blive sejlet agterud af andre lignende projekter.

Esbjerg: Med en investering på et to-cifret millionbeløb er en velhavende Esbjerg-familie klar til at investere i en storstilet dyrkning af medicinsk cannabis øst for Skærbæk i Sønderjylland, og godkendelsen fra Lægemiddelstyrelsen er i hus.

Familien Bonnichsen Holding stiftede sidste år selskabet Vibegårds Gartneri A/S med det formål at etablere produktion af medicinsk cannabis.Det har tidligere været fremme, at familien er klar til at investerer op til 100 millioner kroner. Familien Bonnichsen Holding forventer at investere mellem 6-10 millioner kroner i projektet de første par år. Herefter er der allerede nu lagt planer for en udvidelse til hele 70.000 kvadratmeter og dermed beskæftigelse for yderligere 100 medarbejdere i Gasse. Så skal der også etableres eget laboratorium og holdingselskabet forventer således at der bliver tale om en investering på mellem 70 og 100 millioner kroner.

Borgmester på sagen

Per Bonnichsen Jensen er en kendt erhvervsmand i Esbjerg. Han stiftede et speditionsfirma N & K Spedition i 1988. Firmaet er i dag blandt landets største speditionsfirmaer, og Per B. Jensen er trods en fusion for et par år siden med en hollandsk gigant, der gjorde N& K Spedition til en af Europas største inden for køletransporter, fortsat medejer med den næststørste ejerandel.

Per Bonnichsen Jensen er selv vokset op mindre end en kilometer fra lokaliteten øst for Skærbæk, hvor cannabis-produktionen tænkes etableret. Familien købte her for to år siden Vibegaarden, hvor der i dag blandt foregår bærproduktion. Samlet set ejer Familien Bonnichsen 300 hektar jord i området, svarende til tre millioner kvadratmeter jord, hvortil blandt andet også hører en lystejendom.

Investeringen i et væksthus til produktionen af medicinsk cannabis ventes på sigt at skabe 20-25 arbejdspladser.

Også Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) er stærkt utilfreds med, at anlæggelsen af højspændningsforbindelsen sætter udviklingen af det konkrete projekt i stå. Imens har Energinet.dk meddelt, at den nye højspændingslinje i bedste fald er klar i første kvartal i 2020.