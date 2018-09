Vejrups nye sø er blevet byens grønne åndehul

VEJRUP: På en lun sensommer onsdag eftermiddag er idyllen til at få øje på - også selv om man i baggrunden kan høre trafikstøjen fra motorvejen. Vejrups nye grønne åndehul ved byens nyligt anlagte regnvandssø tager sig smukt ud. Første etape af projektet, som en gruppe aktive borgere i Vejrup har stået bag er færdigt, og den 520 meter lange grussti rundt om søen bruges allerede flittigt af borgerne i Vejrup, lyder det fra Anders Ebener, som har været tovholder for projektet.

Aftenen forinden - tirsdag - var han sammen med de andre i projektgruppen, og her fik de den glædelige meddelelse, at Friluftsrådet har besluttet at give 200.000 kroner til den anden - og meget ambitiøse - del af projektet med naturparken.

- I vores projektgruppe har vi to medlemmer, som står for fundraisingen, og når vi nu har fået 200.000 kroner fra Friluftsrådet er vi et godt stykke på vej mod målet om at kunne opføre en shelter, en grillhytte og en plads til vores Sct. Hans-bål. Hvor meget de projekter løber op i samlet ved vi ikke. Det kan være 600.000-700.000 kroner, men det er usikkert. Det afhænger også af hvor stor en del af arbejdet vi selv skal lave. Vi har flere fonde vi skal søge, og vi forventer at kunne færdiggøre anden del af naturparken i slutningen af 2019 eller i 2020, siger Anders Ebener.