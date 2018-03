Vejrups nye købmand trak i arbejdstøjet

VEJRUP: Torsdag var der ingen kunder i butikken, som var lukket, fordi hele varelageret skulle tælles op. Til den arbejdsopgave var der en halv snes frivillige - ældre fra Vejrup - som gav adskillige hjælpende hænder med, og netop det engagement og den frivillighed er én af grundene til, at 59-årige Per Burkal sammen med sin to år yngre hustru, Helle, har sagt ja til udfordringen med at stå for den videre drift af den godt to år gamle købmandsforretning i Vejrup.

- Det er byens forretning, og jeg har været med, da vi for seks siden væltede den gamle kro her på grunden, og da vi for fem år siden holdt de første borgermøder i Vejrup-Endrup Idrætscenter om at etablere en ny butik i byen. Det her projekt er der brugt utallige frivillige timer på, og derfor skal det også lykkes for os at bevare forretningen. Det er grunden til, at Helle og jeg har sagt ja til at træde ind som bestyrere, siger Per Burkal i en kort pause torsdag mellem det utal af opgaver, som skulle klares, inden genåbningen fredag morgen. Og inden byens borgere fredag ved middagstid inviteres på et glas vin for at markere, at der er kommet ny ledelse af butikken.