Det er tre måneder siden Arne Madsen overtog jobbet som købmand i Vejrup - med Spar-købmanden fra Gørding, Peter Sørensen i ryggen. De tre måneder har overbevist Arne Madsen om, at der er en fremtid for forretningen i Vejrup.

VEJRUP: Arne Madsen er en besindig vestjyde, som ikke er meget for store proklamationer eller løfter. Til gengæld er han glad for den modtagelse han har fået som købmand i Vejrup efter, at han for godt tre måneder siden overtog den daglige ledelse af det lokale supermarked i Vejrup - Min Købmand - fra Helle og Per Burkal, som drev byens købmandsforretning i otte måneder.

Den 1. november sidste år fik Arne Madsen overrakt nøglerne til forretningen, og efter godt tre måneder som købmand i Vejrup udtrykker han stor optimisme om fremtiden for forretningen, som i starten af 2018 var ude i bølgegang, inden Helle og Per Burkal fik skuden på ret køl.

- Vi har fået en fin modtagelse i Vejrup, og uden at sætte tal på tør jeg godt sige, at det ser fornuftigt ud. Vi har ikke lavet en masse om, men vi har fået en del nye varer ind, og vi har forsøgt at lave forretningen mere overskuelig. Vi har flyttet lidt rundt på nogle varegrupper, og har i nogle varegrupper fået et bredere udvalg. Samtidig må vi sige, at vi også prøver os lidt frem, men alt i alt er de nye initiativer blevet godt modtaget af kunderne her i Vejrup, siger Arne Madsen.