Vejrup var med til at åbne fitnesscenter

Det er ikke hver dag, at der åbner en ny forretning i Vejrup, men det gjorde der søndag, og det stod byen bag.

Vejrup: Allerede inden den annoncerede åbning klokken 12.00 var de første mange gratulanter klar og stod i kø på vejen. De ville ønske Chris Gjerlevsen og byen tillykke med det spritnye CG Fitness, og når der nu stod, at receptionen var fra 12.00 - 15.00, gjaldt det nok om at være i god tid. Og det gjorde det. Eftermiddagen igennem kiggede både rutinerede motionister og nysgerrige ind for at se, hvad den maleruddannede Chris Gjerlevsen har gået og puslet med den seneste tid, og de fik set et godt nok ikke gigantisk, men ikke desto mindre fuldt udstyret fitnesscenter endda med supplement af såkaldte stærk-mands instrumenter som blandt andet en træstamme. Chris Gjerlevsen er nemlig stærk mand, Danmark stærkeste i klassen op til 105 kilo, og over årene har han i et skur i haven bygget træningsfaciliteter op til ham selv om nogle kammerater, men manglede til sidst plads og tænkte: Hvorfor ikke åbne et fitnesscenter i Vejrup? - Det har jeg så gjort, og i første omgang er min ambition, at jeg kan få omkring 60 medlemmer stigende til 100. Min fordel i forhold til økonomien er, at jeg ikke har haft behov til at lease maskiner. De er købt for mine surt opsparede penge, og så har jeg brugt mine forbindelser til at købe billigt ind, siger Chris Gjerlevsen. Han vurderer, at der i CG Fitness er maskiner for 500.000 kroner, og det er også sådan, at hver en kvadratmeter er brugt.

Jeg har nu ventet i flere end 20 dage på det CVR-nummer, men jeg har fået at vide, at det snart kommer - de holder åbenbart også sommerferie i Skattestyrelsen. Chris Gjerlevsen

Chris Gjerlevsen er selv såkaldt stærk-mand, der blandt andet løfter træstammer, men under receptionen søndag blev det klart, at træstammer også kan bruges til andet end at løfte. Foto: Christian Friis Hansen

Billigt medlemskab Chris Gjerlevsen satser på, at centret kan åbne i løbet af en uge eller 14 dage, og når det formuleres på den måde, er det fordi, han simpelthen ikke har fået det CVR-nummer, der er nødvendigt for at måtte åbne. - Jeg har nu ventet i flere end 20 dage på det nummer, men jeg har fået at vide, at det snart kommer - de holder åbenbart også sommerferie i Skattestyrelsen, siger Chris Gjerlevsen med et smil. Han satser på et relativt billigt medlemskab på 150 kroner i måneden, hvor man selv kan taste sig ind i centret, når det passer, men hvor der også vil blive mulighed for at deltage i holdtræning for mænd og kvinder samt få instruktion. - Og så kommer der en række stærk-mands indretninger udenfor med store sten, traktordæk og andet, og det tror jeg, der er et marked for. Ellers skal man ind til Gørding, Bramming eller for den sags skyld Esbjerg for at komme til fitnesstræning, siger Chris Gjerlevsen.

Yngste generation tog godt imod maskinerne i CG Fitness, særligt løbebåndene satte gang i de små pusselanker. Foto: Christian Friis Hansen