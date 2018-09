Vejrup havde fredag sidst på eftermiddagen inviteret alle 31 byrådsmedlemmer fra Esbjerg Kommune til en rundvisning i byen. Fem mødte frem, og de fik en sand charmeoffensiv fra en meget aktiv landsby, som meget gerne vil bevare sin skole.

VEJRUP: De satte trumf på i Vejrup, da byrådsmedlemmerne lidt før klokken 18.30 ankom til byens idrætshal. Her var der fuldt hus med 600-700 mennesker. Det virkede, som om hele landsbyen var troppet op for at sende et klart signal til politikerne: bevar vores skole. Det var budskabet fredag sidst på eftermiddagen og tidligt på aftenen, da alt, hvad der kunne krybe og gå i Vejrup var trommet sammen for at fortælle politikerne, at her er der en særdeles aktiv landsby, hvor beboerne synes det er en dårlig idé, hvis politikerne i de igangværende budgetforhandlinger finder på at følge forslaget fra embedsmændene, som handler om at spare penge ved at nedlægge skolen. Byrådsmedlem Jakob Lose, (V) sidder i kommunens økonomiudvalg og havde været til forhandlinger her indtil klokken 16. Han lagde ikke skjul på, at han var påvirket af de budskaber han fik med fra Vejrup. - Det er meget imponerende. Vi har fået en flot rundtur, og budskabet har vi hørt. Det hørte vi allerede, da Vejrup-borgerne troppede op til vores møde i Billund, og vi ved det også fra de møder vi hvert år har med lokalrådene. Her er Vejrup-borgerne altid meget velforberedte og klare i deres budskaber, siger han. Vil du sætte procenter på hvor stor chancen er for, at Vejrup beholder sin skole? - Det kan jeg slet ikke sige noget om. Vi genoptager forhandlingerne mandag morgen, og vi skal være færdige næste fredag. Byrådsmedlem Ulla Koman-Mejer, (S), var også imponeret over, hvad hun oplevede i Vejrup. - Vi fik en meget flot rundvisning, og den måde man organiserer tingene på i Vejrup er imponerende - f.eks. den måde de frivillige indgår i skolens dagligdag på, siger hun.

De var med Følgende fem byrådsmedlemmer deltog i rundturen i Vejrup: Jakob Lose, Hans Erik Andersen og Henrik Andersen, alle Venstre samt socialdemokraterne Ulla Koman-Mejer og Nini Oken.

Lokalrådsformand Hans Jørgen Madsen er her ved at fortælle byrådsmedlem Nini Oken, S, om hvad Vejrup har at byde på. Det er ikke så lidt. Foto: André Thorup

Stor rundtur De fem byrådsmedlemmer fik på halvanden time set og hørt en masse i Vejrup. De så byens nye regnvandssø og naturpark, den nye udstykning på Tjørne Allé, hvor der opføres 11 nye ejer- og lejeboliger, de besøgte byens købmandsforretning, som også er blevet i kraft af borgernes frivillige arbejde og indskud fra 280 aktionærer. I skolens kælder mødte de repræsentanter for alle byens foreninger - fra jagtforeningen, til 4H, Husholdningsforeningen og mange andre. Og på selve skolen fik de en rundvisning, som kun kunne efterlade indtrykket af en meget velfungerende skole, hvor elevtallet i øvrigt er stigende. Og for lige at sætte ekstra trumf på, så var der uden for hallen linet lastbiler, traktorer, gravemaskiner og mange andre maskiner op - som symbol på byens erhvervsliv. - I Vejrup Sogn har vi virksomheder, som svarer til 100 CVR-numre, landmænd, håndværksvirksomheder og liberale erhverv, lød det fra lokalrådsformand Hans Jørgen Madsen, som til borgerne i den fyldt idrætshal også slog byens budskab fast. - For os handler det ikke kun om at bevare skolen, men for os er skolen en afgørende del af helheden i vores lokalsamfund, sagde han og fik klapsalver fra Vejrup-borgerne for det budskab.

Næstformanden i Vejrup Lokalråd, Leif Hermansen, til højre fortæller byrådsmedlemmerne Henrik Andersen og Jakob Lose om tilblivelsen af byens købmandsforretning. Foto: André Thorup

Skoleleder Ole Gøller fortalte engageret om de gode resultater Vejrup Skole kan fremvise. Foto: André Thorup

De fem deltagende byrådspolitikere fik et meget bredt indtryk af både Vejrup Skole og af landsbyen som helhed ved besøget fredag sidst på dagen. Foto: André Thorup

Borgerne i Vejrup har inviteret alle byrådsmedlemmer til Vejrup for at overbevise dem om, at de ikke skal nedlægge byens skole.Foto: André Thorup

