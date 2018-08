Vejrup kridter banen af til byfest

Puslespillet for fem dages byfest samles af Janni Jørgensen, der satser på en vejrudsigt med 23 graders varme og lidt skyer på himlen.

VEJRUP: For femte gang er det unge Janni Jørgensen, 30 år, der samler trådene for byfesten i Vejrup, der afvikles den sidste uge af skolernes sommerferie. Og der lægges ud i teltet onsdag aften den 8. august, hvor baren åbner, og der rafles om ølprisen. Lidt senere rystes posen til en omgang sportsfestbanko.

Torsdag spilles der børnefodbold på pladsen, hvor boderne åbner, og klokken 20 er der slikjagt. Det er også torsdag aften, cyklerne skal pumpes, hvis man vil deltage i en aftentur på to hjul:

- Og som noget nyt står sognearkivet i år bag en spadseretur Lykkesgårdsvej rundt, hvor der så fortælles om de gårde og ejendomme, der passeres undervejs, fortæller Janni Jørgensen.

Fredag begynder festen allerede over middag, hvor Bent og Kathrine Junker spiller op til fyraftensarrangement, og cafételtet åbner hen under aften. Krolf, old boys-fodbold samt senior herre- og damehåndbold er også programsat til fredag aften, hvor der desuden er sjov, leg og disko i børneteltet, mens VEM kommer og spiller op til dans i festteltet.