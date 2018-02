Vejrup klar med stort parkprojekt om byens nye sø

På et 25.000 kvadratmeter stort område, centralt beliggende i forhold til Vejrup, er en ny regnvandssø ved at blive etableret. Vejrup Lokalråd er klar med et ambitiøst projekt med en landsbypark i tilknytning til området. En park med stiforbindelser, Sct. Hans-plads, shelters og plads til leg og naturaktiviteter.

VEJRUP: Lige nu kan gravemaskinerne ikke arbejde på grund af fugt og deraf følgende mudder i store mængder. Men når Esbjerg Kommune og forsyningsselskabet Din Forsyning i løbet af foråret er helt færdige med at etablere en ny regnvandssø, er lokalrådet i Vejrup klar med et ambitiøst naturprojekt i tilknytning til søen. Et projekt, hvor der i første omgang skal etableres en 520 meter lang vandresti rundt om søen og efterfølgende skal der etableres en plads til byens Sankt Hans bål, der skal opføres shelters, et skur til dyrehold, toilet og grillhytte, og hele området skal fungere som et aktivitets- og naturområde til leg, "spejderliv", sport og traveture.

Medlemmerne af lokalrådet har udtænkt ideerne bag projektet og nedsat en styregruppe, hvor lokalrådsmedlem Anders Ebener er tovholder. Som ingeniør i det civile liv er han vant til at arbejde med projekter og tænke i strategier, og med sig i styregruppen har han blandt andet en tømrer, en gartner og en landskabsarkitekt, så det er en gruppe med faglig pondus i forhold til projektet.

- Vi har lavet et skitseprojekt, hvor intentionerne er sat på tryk, og så vil vi ellers til årsmødet i lokalrådet invitere borgerne til at komme med deres input og ideer. Har borgerne gode argumenter er vi lydhøre, siger Anders Ebener.