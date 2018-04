Vejrup giver liv

18 borgere fra Vejrup deltog tirsdag i et hjertestarterkursus, som skal sikre, at de tre hjertestartere i byen i fremtiden kan redde menneskeliv.

Vejrup: Tirsdag holdt Vejrup Idrætsforening i samarbejde med Hjerteforeningens Giv Liv-projekt hjertestarterkursus, hvor 18 personer fra byen og lokalområdet deltog. De blev under kyndig vejledning af Vagn Justesen og Calle Tøtrup guidet gennem de ti livsvigtige minutter, hvis uheldet skulle være ude.

Kurset varede en time og kom kontant, men grundigt, igennem hele forløbet, der sænker risikoen for et uheldigt udfald af et hjertestop.

- Det er et godt initiativ, og vi er glade for igennem Hjerteforeningen at kunne tilbyde kurset til vores lokalområde. I byen har vi tre hjertestartere, og ved dette kursus har vi taget det første skridt på vejen til at sikre, at vi har god viden med, hvis vi oplever et hjertestop her i lokalområdet, fortæller formand for Vejrup Idrætsforening Otto Pedersen i en pressemeddelelse.

Så gennem præcise forklaringer om 30 tryk og 2 pust, en virkelighedstro seance og efterfølgende afprøvning på dukker, er Vejrup nu blev 18 gange sikrere, når det gælder viden om genoplivning. Underviseren Calle Tøtrup sluttede seancen af med at fortælle, at kurser normalt lægger op til, at man skal tage den nye viden med hjem og bruge den effektivt.

- Men det I har lært her i dag, håber jeg ikke, I bliver udsat for at skulle bruge, lød de afsluttende ord.