Vejrup går i offensiven for byens skole

VEJRUP: I Vejrup har de prøvet det før. At skulle kæmpe for at bevare byens skole. For tre år siden - i september 2015 - var en mulig lukning af Vejrup Skole en del af politikernes sparekatalog, og det samme er nu tilfældet i september 2018, hvor politikerne torsdag formiddag tager til Billund for her at starte den indledende behandling af næste års kommunale budget.

Straks tirsdag formiddag, da folkene i Vejrup havde læst i JydskeVestkysten, at Vejrup Skole igen er med som et muligt spareobjekt og nævnt som en skole, der kan lukkes, besluttede folk fra lokalrådet, skolens støtteforening og menige forældre at kridte skoene med argumenter for at bevare byens skole.

- Vi undrer os over, at vi skal igennem den her proces hvert tredje år. Vi ved godt, at kommunen står over for at skulle spare et stort millionbeløb, men de 16,9 millioner kroner man mener at kunne spare ved at lukke vores skole, modsvares af mange andre merudgifter for kommunen. Det kan blive udgifter til transport af børnene til Gørding. Vil man bruge tre millioner kroner på at lave en cykelsti til Gørding, som ikke er der nu. Og det kan blive udgifter til de børn, som bliver sendt på privatskole, hvis man lukker en velfungerende folkeskole, siger Hans Jørn Madsen, formand for lokalrådet.

Lars Utoft Nielsen er i bestyrelsen for skolens støtteforening, og han er ikke i tvivl om, at en lukning af skolen, vil være ødelæggende for Vejrup som by og lokalsamfund.

- Vi er som en taburet med tre ben. Det ene ben er skolen, det andet er vores idrætscenter, og det tredje er købmanden. Lukker ét af de tre ben vil det betyde, at vi ikke får de tilflyttere til byen i form af nye børnefamilier. Det vil være katastrofalt, mener han.