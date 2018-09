Vejrup bruger list og charme over for politikerne

I Vejrup har de sat alle sejl til efter, at de i tirsdags i avisen kunne læse, at deres skole er i farezonen. De har lavet en videofilm, og torsdag middag var de i Billund for at give byrådspolitikerne en personlig invitation til at komme til Vejrup - tilsat lidt søde sager.

VEJRUP: Onsdag aften stod flere end 400 Vejrup-borgere linet op i skolegården for at blive filmet oven fra af en drone, da de dannede formationen "Vejrup" - plus et hjerte, som bevis på, at Vejrup Skoles overlevelse er en hjertesag for byens borgere.

Det hele blev optaget på film og brugt i en to minutter lang videofilm, hvor en sød lyshåret pige ved navn Cecilie guider seerne gennem Vejrup med klip fra byens erhvervsliv, købmanden, nye boliger i byen, hallen, idrætsforeningen, ungdomsklubben, børnehaven for til slut at ende ved skolen. En film, som viser et aktivt lokalsamfund i udvikling - og en film, som så slutter med budskabet om, at skolen ikke skal lukkes.