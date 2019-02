Vejrup-borgere godt trætte af postkasse-hærværk

VEJRUP: Polskfødte Lukas Fabian er almindeligvis glad for at bo i Vejrup. Men lige nu er han godt gal i skralden over, at han sent torsdag aften i sidste uge fik sprængt sin postkasse i stumper og stykker.

- Klokken var 22.30. Vi sad og så fjernsyn, og lige pludselig lød der et voldsomt brag. Der var også en metalplade fra postkassen, som ramte vinduet ind til stuen. Så vi blev forskrækkede, fortæller Lukas Fabian.

Ikke nok med, at postkassen blev sprængt i stykker. En metalplade fra postkassen fløj op på Lukas Fabians bil og lavede nogle mindre ridser. Der var også en metalplade, som fløj over i naboens have.

- Jeg har fået at vide, at det koster 9.000-10.000 kroner at få udbedret skaderne på bilen. Forruden har også fået en ridse, ligesom der er en ridse ved kofangeren, fortæller Lukas Fabian og føjer til, at han nu har bestilt en ny postkasse, som han skal betale 700 kroner for.

Han fortæller, at tre andre husejere på Vibevej også har fået sprængt deres postkasser inden for den seneste tid. Lukas Fabian er ikke i tvivl om, at gerningsmændene er nogle lokale drenge fra Vejrup.

- Min kone så tre-fire unge løbe fra stedet efter sprængningen torsdag aften. Jeg har talt med de andre husejere, som har fået sprunget deres postkasser. Meldingen er, at det er lokale drenge i 14-16 års alderen, som står bag det her, lyder det fra Lukas Fabian.

Han har meldt hærværket til politiet.