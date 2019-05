En gruppe på otte frivillige arbejder på at starte eSports hold i Vejrup.

Vejrup: Er der interesse for at starte et eSports hold i Vejrup?

Dette emne havde bestyrelsen i Vejrup IF talt om igennem længere tid, og derfor hold blev der mandag 26. marts afholdt infoaften om et muligt e-sport hold i Vejrup.

Der dukkede 13 personer op til mødet, og otte af dem valgte at melde sig til en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvordan man kunne starte et hold for eSport i Vejrup, og efterfølgende drive det.

Tirsdag 25. april blev der så indkaldt til første møde i gruppen, og der blev det besluttet, at der skulle arrangeres et LAN Event i Vejrup, hvor målet er at finde ud af, hvad de unge kunne tænke sig at spille.

- Visionen med projektet er, at vi til efteråret har et lokale med 10 computere, hvor der kan blive trænet i lige det computerspil, de unge ønsker, fortæller Ida Søby Fogh, som er sekretær i Vejrup Idrætsforening.

Inden august vil gruppen prøve at få stablet et budget på benene, så de kan købe/leje de faciliteter, som er nødvendige, når man vil starte et eSport hold.