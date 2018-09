Vejrup Skole slipper for lukning

Tirsdag middag stod det endegyldigt klart, at Vejrup Skole ikke lukkes, som det ellers var foreslået i udstillet til de kommunale budgetforhandlinger. Det stod klart, da det kommunale budget 2019-2022 blev offentliggjort. For udvalgsformand har der ikke været tvivl om udfaldet gennem forhandlingerne.

Vejrup: Alle i Vejrup kan nu ånde lettede op, efter det tirsdag ved middagstid kom frem, at Esbjerg Kommune har valgt ikke at lukke landsbyskolen som led i den kommunale budgetaftale for 2019-2022.

Lukningen af skolen var ellers en del af direktionens udspil som et sted, hvor der kunne spares penge, men efter et stort arbejde fra skolen selv, byens borgere og skolebestyrelsen bag Fortunaskolen er det nu lykkedes at overbevise politikerne om, at der er en dårlig idé at lukke Vejrup Skole.

I pressemeddelelsen fra Esbjerg Kommune lyder det, at Byrådet i stedet for at flytte eleverne fra Vejrup til Gørding Skole Fortuna har valgt at bevare den lokale skole, og for kommunens formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), har der aldrig været tvivl om udfaldet.

- Vi har valgt at bevare Vejrup Skole for at understøtte den struktur, der er i Fortunaskolen. Vi synes det fungerer rigtigt godt som det er nu med både store og små skoler, og pludselig at skulle splitte det hele op med en lukning af Vejrup Skole ville skabe uro på hele det kommunale skoleområde, siger Diana Mose Olsen, der er tilfreds med den nuværende skolestruktur.

- I min optik har det hele tiden været således, at skolen ikke skulle lukkes, og vi ville i SF ikke have været en del af budgetforliget, hvis det havde været anderledes, siger Diana Mose Olsen og henviser til, at samtlige partier i Esbjerg Byråd står bag forliget om det kommunale budget for 2019-2022.