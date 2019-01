Vejen ud af ældres ensomhed: Drop boligskat på fællesboliger

Esbjerg store typehusfirma, Danhaus, pegede på, at skattefrihed kan være vejen til at hjælpe fremtidens private seniorboliger og bofællesskaber på vej, da finansminister Kristian Jensen besøgte firmaet.

Esbjerg: Typehusfirmaet Danhaus havde en veloplagt finansminister på besøg mandag. Kristian Jensen (V) var interesseret i det store firma på Skagerrakvej, hvor 100 arbejder i Esbjerg. - Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi fik besøg af finansminister Kristian Jensen. Han er jo i top 3 af personer, vi gerne ville have besøg af, siger direktør Johannes Schmith fra Danhaus. De to andre på listen er kronprinsen og statsministeren. - Kristian Jensen var interesseret i vores virksomhed, og han har en god personlighed, fortsætter direktøren, der gav finansministeren en række input: - Jeg slog et slag for mere bæredygtighed i byggeriet og opfordrede Kristian Jensen til at præge kommunerne til mere bæredygtigt byggeri, og at dette måske kunne præge boligbeskatningen.

100 JOBS I ESBJERG Typehusfirmaet Danhaus ligger på Skagerrakvej 8 i Esbjerg.Beskæftiger: 115 i Danmark heraf 100 i Esbjerg og 15 i Herlev og Herning. 70 er beskæftiget i Tyskland.



Danhaus har eksisteret i 42 år og har ligger på Skagerrakvej i 21 år.

Drop boligskat Han ser gerne, at ældre, der vælger at bygge private seniorfællesskaber friholdes for ejendomsskat for at fremme de fælles boformer. - Folk, der bor i seniorfællesskaber, bruger det offentlige system syv gange mindre end andre. Alene derfor bør de friholdes for boligskatten, mener Danhaus-direktøren. Han peger også på, at ensomhed er den største trussel mod folkesundheden, så i fremtiden vil mange flere vælge fælles boliger i en eller anden form. - Disse bofællesskaber er et stort område for os, og vi venter en større efterspørgsel med rigtig mange mennesker, der vil fællesskabet. Deleøkonomi er jo også i vækst. - Deleøkonomien er udnævnt til at være én blandt 10 ideer, der vil ændre verden. I bofællesskabet er rammerne perfekte for at dele biler, plæneklippere og boremaskine. Herved sparer vi ressourcer, der belaster vores klima.

Ingen løfter Danhaus begyndte at bygge private fællesboliger i 2011, i øjeblikket er to Danhaus-byggerier ud af 100 igangværende i Danmark denne boligtype. Kristian Jensen lyttede til ideen med at fritage boligformen for ejendomsskat, men som forventet af Johannes Schmith var der ingen løfter under besøget i Esbjerg. Besøget bestod af en rundvisning i den 20.000 kvadratmeter store fabrikshal, hvor byggeelementerne fabrikeres. Disse kassetter udgør cirka 55 procent af et rækkehus fra Danhaus.