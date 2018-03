Vejen Kommune vil samarbejde med Esbjerg om Kongeåen

Vejen Kommune opfordrer til samarbejde med Esbjerg Kommune vedrørende oprensning af de kommunale åer - heriblandt Kongeåen. Udvalgsformand mener Vejen Kommunes arbejde med oprensning kan være spild af kommunale midler, hvis det viser sig, at et tilsvarende arbejde ikke sker i nabokommunen.

Han kan huske de opsigtsvækkende forhold ved broen på Hygumvej over Hjortvad Å, som avisen beskrev i oktober 2017, hvor den vestlige side lå i Esbjerg Kommune og den østlige i Vejen Kommune. På vestsiden voksede blandt andet siv og grøde vildt, mens folk fra Vejen Kommune rensede åen op og fjernede grøde. De lokale kunne ikke huske, at åen var blevet renset op, siden den overgik fra amt til kommune i 2007, og nu begynder også Vagn Sørensen at undre sig over sagen selv om han ikke ved, hvorvidt Esbjerg Kommune overholder deres forpligtelser.

- Alle os kommuner med åer med udløb i Vadehavet, vi er simpelthen nødt til at arbejde sammen, for der er intet samarbejde om det i dag, siger udvalgsformand for teknik og miljø i Vejen Kommune, Vagn Sørensen.

Vilslev: Som JydskeVestkysten over de senere uger har beskrevet, så er der delte meninger om, hvorvidt Esbjerg Kommune gør deres arbejde ordentligt med at oprense Kongeåen, der går over sine bredder på de sidste kilometer frem mod Kongeåslusen. Tidligere har også landmænd langs Hjortvad Å påpeget, hvordan Esbjerg Kommune undlader at fjerne, træer, grene og grøde fra åen, og med den kritik, der onsdag blev fremført i JydskeVestkysten af lodsejer Poul Erik Nielsen fra Jedsted, begynder man nu også at følge med i Vejen Kommune, hvorfra flere åer løber ind i Esbjerg Kommune.

Fælles fodslaw

- Det er helt tovligt, hvis vi bruger mange penge på at rense åer op i Vejen Kommune, og så vandet hober sig op og render over sine bredder, når det kommer ind i en nabokommune, hvis det viser sig, at man ikke gør arbejdet ordentligt her. Så kan det jo være spild af penge, og derfor prøver vi så småt at tage initiativer til, hvordan vi løser dette i fællesskab. Det ser jeg simpelthen som en nødvendighed, siger Vagn Sørensen, der også undrer sig over, hvorfor der kan være forskel på regulativer i forhold til åer, der løber fra en kommune og ind i en anden.

Han mener det bør være op til de enkelte administrationer at tage kontakt i forhold til at finde fælles fodslaw, men han ser også gerne, at man fra politisk side skrider ind.

- Vi er nødt til at blande os politisk i dette, for der er alt for mange interesser i en sag som denne, siger Vagn Sørensen.