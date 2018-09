Vejdirektorat laver ny pølsepassage på Ribes omfartsvej

Vejdirektoratet placerer nu endnu en lysregulering i udvidelsen af rute 11 ved Ribe for at sikre kunderne til lokal grillbar, der skal passere en kommende, firesporet vej.Dermed får man tre lysreguleringer, en jernbaneoverskæring og en klapbro på en kort strækning, hvor meningen er bedre afvikling af trafikken.

Vejdirektoratet har besluttet at lave det, man kunne fristes til at kalde en pølsepassage ved spisestedet Skovgrillen. Her vil gæster skulle krydse den firesporede vej, når de parkerer på rastepladsen på den vestlige side af vejen for at komme til Skovgrillen på østsiden, og måden, det skal ske på, er ved at bruge en såkaldt signalreguleret fodgængerovergang, som ifølge Vejdirektoratet er den eneste måde at sikre gæsternes sikkerhed på.

Strækningen er omkring en kilometer lang fra Farupvej i syd til Industrivej ved bilforhandler Villy Veirup i nord, men modstandere af projektet har gennem forløbet hele tiden påpeget, at man ikke vinder noget ved en udvidelse af vejen, når man samtidig skal passere to lyskryds og en jernbaneoverskæring, hvor bommene lukker en gang i timen.

Ribe: Da Folketinget for år tilbage afsatte flere end 100 millioner kroner til et omfartsvejsprojekt med tilhørende klapbro ved Ribe, var det med udgangspunkt i at forbedre afviklingen af tæt trafik omkring Danmarks ældste by. Særligt den belastede Plantagevej var i søgelyset, og da man valgte den såkaldte C-løsning betød det, at Plantagevej skulle gøres firesporet.

Selve arbejdet med anlæg af klapbroen står til at begynde i efteråret 2019, men allerede i midten af oktober 2018 forventes det, at Vejdirektoratet påbegynder opførelsen af de vejdæmninger gennem marsken, der skal føre hen til klapbroen. Efter planen sættes dette arbejde først igang, når Dagmarsgadebroen i det centrale Ribe genåbner 8. oktober.Udbygning af rute 11/Plantagevej til en firesporet vej forventes at starte i april 2019, og dette vil stå færdigt i efteråret 2020. Klapbroen forventes også at kunne tages i brug i slutningen af 2020.

- Vi har selv haft betænkeligheder ved denne løsning, og vi overvejede, om det var nødvendigt at placere noget her. Men der er så mange, der passerer vejen netop her, at vi vurderede, at vi var nødt til at finde en løsning, siger projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet og forklarer, hvordan man har foretaget stikprøvekontrol på en torsdag og en lørdag. Begge dage viste, at omkring 50 gæster krydsede vejen, og for Vejdirektoratet har man ikke kunnet se andre løsninger end et lyskryds, idet man både fra Esbjerg Kommune og fra politiet er blevet pålagt at sikre gæsternes sikkerhed.

Gangbro og tunnel

For Ribes lokale medlem af Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Anders Rohr Jørgensen (V), lyder det underligt, at Vejdirektoratet vælger at placere endnu et lyskryds på den korte strækning, men han er klar over, at Esbjerg Kommune ikke har meget at skulle have sagt i sagen, da det er et statsligt projekt.

- For mig lyder det ikke som den optimale løsning med endnu en lysregulering, men Vejdirektoratet har før overrasket mig med løsninger, som på forhånd ikke virkede som de mest optimale. Og jeg tror selvfølgelig på, at man i Vejdirektoratet ved, hvad man gør, og går efter at lave den bedst mulige løsning, siger Anders Rohr Jørgensen, mens Mike Boesen påpeger, at det er den både den bedste og den eneste løsning.

- Vi har selvfølgelig også overvejet en gangbro eller en tunnel, men det er både for besværligt og for dyrt, ligesom folk ikke ville bruge det, hvis de skulle passere en gangbro, der i dette tilfælde ville skulle være mere end seks meter høj, siger Mike Boesen.